¿Dónde está Carlos? Una campaña para buscar a joven desaparecido que refleja la ineficacia del estado salvadoreño

Carlos Santos Abarca es un estudiante que lleva más de ocho meses desaparecido y su familia solo sabe de las autoridades que su búsqueda está paralizada por el régimen de excepción. Ante tal indiferencia, este jueves 25 de agosto lanzaron una campaña para dar con su paradero.

La familia de Carlos es parte del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas de El Salvador, con el cual lanzaron la campaña: ¿Dónde está Carlos?

Carlos es un estudiante de 22 años que desapareció el 1 de enero de 2022 en la colonia Monserrat, sobre los alrededores del estadio Cuscatlán, en San Salvador.

Eneida Abarca, su madre, expuso cómo ha sido el proceso de búsqueda desde la desaparición de su hijo. Relató que el trastorno del sueño, el desgaste emocional, físico y el gasto económico son algunos de los factores que más les han afectado en el proceso.

Desde el día que Carlos dijo que saldría a correr en las cercanías del estadio su familia no paró de buscarlo.

La familia ha trazado una ruta que incluye parques, diferentes calles de San Salvador, delegaciones policiales, hospitales, penales, el Instituto de Medicina Legal, el Centro Judicial Isidro Menéndez e incluso instituciones como la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia, ante la desesperación de que alguien las escuche y les brinde ayuda.

“En dos ocasiones he llegado hasta Casa Presidencial pidiendo que alguien me escuche, que me ayuden con el caso de mi sobrino y ni siquiera me han atendido. La respuesta es que nadie puede recibirme”, comenta Virma, una señora de más de 60 años que es tía de Carlos.

Virma sostuvo en sus manos, durante el lanzamiento de la campaña, la fotografía de Carlos con la que realiza la búsqueda a diario. Su rutina empieza desde las 6:00 de la mañana y termina hasta que toma el último bus para llegar a su casa. "Ante la indiferencia estatal, nos toca a nosotros buscarlo", comenta.

San Vicente y Zacatecoluca son algunos de los lugares a donde viaja los fines de semana para tomar el primer bus e ir a buscar a su sobrino. “Han pasado ocho meses desde que Carlitos desapareció, no ha habido día que no haya salido a buscarlo y todavía me siento con fuerzas, porque no voy a parar hasta encontrarlo”.

El joven estudiaba psicología en una universidad del país y salía constantemente a correr, pues le ayudaba con un problema psiquiátrico que había adquirido durante la pandemia por covid-19, cuenta su madre.

“Como familia lo seguimos buscando, hemos ofrecido pistas de su posible paradero a las autoridades y, a pesar de eso, no han hecho nada por encontrarlo, me han dejado sola como madre y como familia”, expresó Eneida.

Las peticiones van dirigidas a la Fiscalía, Policía y al Ministerio de Justicia para que retomen la búsqueda de su hijo, pues le han asegurado que el caso está pausado por el régimen de excepción. “Pido que cumplan con su mandato para que este caso no sea una cifra más de un problema que afecta al país en materia de seguridad, como lo son las desapariciones”, continuó exponiendo la madre de Carlos.

A la vez, pidió pidió más empatía al Gobierno con los casos de personas desaparecidas y a la sociedad ayudarla a encontrar a su hijo compartiendo la información sobre el caso.

“Quiero denunciar que durante más de ocho meses por parte de las autoridades solo he recibido indiferencia, la Fiscalía me bloqueó. Como madre no pararé de buscar a mi hijo hasta el último día de mi vida”, concluyó.