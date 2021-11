"¿Dónde están Karen y Eduardo? ¿Dónde están mis hijos?"

A Dina Ivett Toledo la Fiscalía le puso una psicóloga que en la primera sesión le dijo que iban a trabajar en "guardar silencio", pero ella decidió que ese no era el camino para encontrar a sus hijos. Ayer, a más de un mes de la última vez que supo de Karen y Eduardo, reiteró su decisión: "en mi caso no voy a callar hasta encontrar la respuesta integral al problema que yo tengo. Hay muchas madres en mi lugar y yo les digo que no vamos a callar".

Karen y Eduardo Guerrero, los hijos de Ivett, desaparecieron el 18 de septiembre, cerca de las 2:00 de la tarde, cuando se conducían en un taxi particular que trabajaba bajo la aplicación InDrive. Karen, de 18 años, alcanzó a escribirle a un familiar que el motorista se había desviado de la ruta y dejó de comunicarse a las 2:19.

Seis horas después de esa última comunicación, cerca de las 8:00 de la noche, sus familiares fueron a la delegación policial de Santa Tecla para reportar lo sucedido, pero les dijeron que tenían que pasar 72 horas para interponer la denuncia. Eso contradice la versión que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dio el lunes 8 de noviembre, en la cual aseguró que la Policía recibió la denuncia hasta 48 horas después.

"Al día siguiente (el domingo 19 de septiembre) volví a la delegación cerca de las 8:00 de la mañana. Ya mis hijos llevaban cerca de 19 horas desaparecidos, el agente de turno sí me atendió y logramos poner la denuncia, de la cual yo tengo copia en la que se puede ver la fecha y hora", reforzó ayer Ivett Toledo, en una conferencia de prensa colmada de medios de comunicación nacionales e internacionales que han notado la relevancia al caso ante la ola de desapariciones que afecta al país.

Villatoro también dijo el lunes, mientras presentaba a dos de los supuestos responsables de la desaparición, que Karen y Eduardo tenían una relación con sus captores debido a un tema de droga, "ya sea por consumo o por venta", declaró. Y luego tanto él como el fiscal general impuesto, Rodolfo Delgado, y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, instaron a los padres de familia, en este caso a Ivett, a que estén más al pendiente de sus hijos para saber "en qué pasos andan".

"Frente a las declaraciones de miembros del gabinete de seguridad del gobierno de El Salvador yo como madre, mi familia, a la opinión pública yo manifiesto que como madre lamento que las autoridades del Estado tengan un discurso que revictimice y estigmatice a mis hijos. Mis hijos están desaparecidos. Por el simple hecho de ser jóvenes ahora son culpables de que los hayan desaparecido. Quiero aclarar contundentemente que mi hija Karen Ivett y mi hijo Henry Eduardo Guerrero Toledo no tenían vínculos con pandillas ni con ninguna estructura del crimen organizado. Mis hijos no realizaban prácticas ilegales de ningún tipo. Somos una familia humilde que con mucho esfuerzo hasta hoy los he buscado", dijo Ivett, quien calificó como una "falta de respeto" las declaraciones de Villatoro, tanto para ella como para todas las madres que pasan por lo mismo.

Reserva y más ataques

Después de leer un extenso comunicado en el que también solicitó al Estado no politizar el tema, Ivett terminó la conferencia de prensa llorando y aseguró que mantendrán su lucha.

"Como madre no voy a descansar hasta saber dónde están mis hijos. Señor ministro, así como dio esas declaraciones ayer (lunes) como dijo saber tantas cosas de mis hijos, yo le digo por favor, ¿dónde está Karen y Eduardo Guerrero?, ¿dónde están mis hijos?", finalizó.

Después de ella tomaron la palabra los abogados Pedro Cruz e Idalia Zepeda, quienes se presentaron como los representantes legales de la familia Guerrero Toledo en la causa judicial que la Fiscalía ya presentó ante el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla.

Ambos pidieron ayer por la tarde ser parte ante el juzgado y solicitaron acceso al expediente, pero se les notificó que el mismo tiene reserva total, por lo que no podrán brindar detalles de la investigación que ha hecho la Fiscalía.

Horas después que Cruz y Zepeda se presentaron como representantes legales de Ivett, medios de comunicación afines al gobierno, algunos de ellos incluso bajo su control a través del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), atacaron a los juristas bajo el argumento que ambos tienen pasado con el FMLN y que ese partido estaría "manipulando a la madre por intereses políticos".

"Es importante hacer un llamado a las autoridades a actuar con profesionalismo y transparencia. Sabemos de la reserva, pero nosotros como parte tendremos acceso a las diligencias y vamos a poder brindarle esa información a la madre", declaró Zepeda, quien forma parte de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (Asdehu).

Cruz dijo que buscarán que se ejecuten acciones orientadas a la búsqueda de los dos jóvenes desaparecidos y que lucharán por garantizar el respeto a sus derechos, lo cual por ahora, consideran, no se ha cumplido. "Las víctimas merecen respeto. Parece irresponsable lanzar declaraciones injuriosas contra las víctimas y luego pedir la reserva del caso para que nadie hable más, para que solo se mantenga una versión de los hechos que según la familia es falsa", expuso.

Ivett busca, a través de sus abogados y de las organizaciones que le apoyan, tener acceso a la verdad y la justicia que se le ha negado desde el 18 de septiembre, cuando sus hijos desaparecieron en algún punto del país y siguen sin ser encontrados.