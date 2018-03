Dos pandilleros fallecieron tras tiroteo con PNC en Huizúcar

Lee también

Jónathan Arístides Ramos Pérez, de 29 años, y José Fredy Ramos, de 20, fallecieron ayer en la mañana tras enfrentarse a tiros con una patrulla de las Fuerzas de Intervención y Recuperación de Territorios (FIRT), según la versión oficial de la Policía Nacional Civil (PNC).El supuesto enfrentamiento armado ocurrió en el caserío La Bolsa del cantón La Lima, en Huizúcar, La Libertad, donde los policías de las FIRT se habían desplegado tras recibir información de que en el lugar estaba un grupo de pandilleros armados.De acuerdo con la policía, seis pandilleros atacaron a los agentes cuando llegaron al caserío y fue en ese intercambio de disparos en que los dos supuestos pandilleros fallecieron.Según los datos que brindó un oficial de la Policía, Ramos Pérez era el cabecilla de la zona y tenía seis órdenes de captura por diferentes homicidios.Tras el tiroteo, la policía incautó dos armas, aunque no detalló de qué calibre.Con este tiroteo, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó que en lo que va del año han ocurrido 56 enfrentamientos armados y que en esos han fallecido 45 pandilleros.“Este mes hemos tenido una tendencia de dos enfrentamientos diarios en el país. Cada caso es investigado, pero lo que hemos comprobado es que nuestros agentes actúan en legítima defensa”, aseguró el ministro ayer.En otro caso, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que en el caserío Los Mayorga de Guazapa, al norte de San Salvador, fue encontrado el cadáver de un hombre.Sobre este hecho, la PNC dijo que todavía no hay una hipótesis y tampoco logró identificar a la víctima, ya que no portaba sus documentos.Con estos casos, los homicidios que se han cometido en lo que va del año son 224, según confirmó el ministro de Seguridad.