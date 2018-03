Dos accidentes causaron lesionados

Lee también

El pick up placas P-17-234 volcó ayer por la mañana en una calle del municipio de Santiago Texacuangos, departamento de San Salvador, en el que iban unas 14 personas y varias de ellas, incluyendo una menor de edad, resultaron con lesiones y fueron llevadas al Hospital Saldaña, en Los Planes de Renderos, y al Benjamín Bloom, informaron socorristas de Cruz Roja.Se presume que el conductor perdió el control. La niña entre siete y 10 años de edad iba en estado grave, indicaron.Mientras que otro percance ocurrido en el kilómetro 58 de la carretera Panamericana, que de Santa Ana conduce a San Salvador, en la jurisdicción de Coatepeque, causó la muerte de una persona y lesiones en otra.El vehículo placas P-273-841 chocó contra la parte trasera de un camión cisterna (pipa) que estaba en el lugar. El conductor resultó con lesiones. “Él sufrió golpes de consideración en el cráneo, pero no quiso ser trasladado, a causa de los nervios se puso histérico y debió ser esposado por la PNC para que no ingresara a la escena”, informaron voceros del Cuerpo de Bomberos.Personal de la institución de socorro acudió al lugar para liberar a la víctima. “El conductor de la pipa se fue del lugar, no se sabe si la pipa hizo un mal viraje o fueron los jóvenes del vehículo accidentado”, agregó Bomberos.El fallecido fue identificado como Edwin Armando Vanegas y el lesionado como José Danilo Vanegas.El pasado sábado Cruz Roja también reportó un accidente que dejó saldo de un motociclista lesionado y una persona fallecida en el kilómetro 19 de la carretera Panamericana, hacia Cojutepeque, y otras tres personas heridas en un vuelco en la autopista Los Chorros.