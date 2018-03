Dos agentes policiales lesionados en accidente vehicular en Santiago Texacuangos

Lee también

En la mañana de este domingo, aproximadamente a las 7:00 am, se reportó un accidente de tránsito en Santiago Texacuangos, municipio del departamento de San Salvador, específicamente, El incidente involucró a un vehiculo particular y a una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) en la que se transportaban dos agentes policiales.Ambos vehículos terminaron volcados en la carretera. Los policías ya fueron llevados al Hospital del Seguro Social de San Salvador.La PNC ya se encuentra en el lugar para realizar la respectiva investigación del caso. Según testigos, el auto particular estaba estacionado en sentido contrario cuando se produjo el impacto. Hasta el momento no se conoce una versión oficial de los hechos, pero se presume que el vehículo policial perdió el control.El accidente dejó a ambos vehículos volcados sobre la carretera en Santiago Texacuangos.La patrulla transportaba a dos agentes policiales.Fotos: Cortesía.