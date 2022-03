Dos años de pandemia: Opacidad y deudas con personal de salud

Este 18 de marzo se cumplen dos años desde que el Gobierno reconoció de forma oficial el primero caso de covid-19 en El Salvador. Médicos y organizaciones de la sociedad civil señalaron que en estos 24 meses se han visto más desaciertos que aciertos y dos de las deudas son la opacidad en la información y la falta de un real reconocimiento para el personal de salud.

"Al personal de salud se le trató totalmente mal durante toda la pandemia, tanto así que todavía está pendiente la deuda que tienen con los familiares de los compañeros que fallecieron", afirmó el secretario de Organización del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), Luis Rodríguez.

El Gobierno ha evitado informar periódicamente sobre las bajas que el covid-19 ha ocasionado en el personal sanitario. Lo que se sabe es por esfuerzos ciudadanos: hasta febrero, SITRASALUD contabilizó 267 trabajadores fallecidos solo en la red pública.

Un decreto legislativo ordena al Estado compensar con $30,000 a cada familia doliente y la creación de un registro de fallecidos, pero hasta la fecha no lo han cumplido. Tomando en cuenta los 267 decesos que reporta SITRASALUD, el Ejecutivo estaría adeudando unos $8 millones.

Rodríguez señaló que el Gobierno no garantizó insumos médicos suficientes para proteger al personal y muchos sacaron dinero de su bolsillo para comprarlos. Además, criticó la exclusión de especialistas en epidemiología a la hora de manejar la pandemia: "Se les hizo a un lado a los expertos en el tema, porque más que todo se manejó desde el punto de vista político y no desde el punto de vista de la salud", dijo. La dirigente del Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende (ALAMES), Fátima Alas, coincidió en que el Gobierno no ha reconocido a las familias del personal de salud fallecido.

Las muertes por covid-19 en trabajadores sanitarios es una muestra de lo que se ha vuelto una constante en el manejo gubernamental de la pandemia, que incluso se ha aplicado en uno de los pocos aciertos que reconocen los consultados: la vacunación.

Médicos y organizaciones reconocieron que el Gobierno garantizó con rapidez el suministro de vacunas. Según la plataforma creada por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, hasta la fecha El Salvador ha recibido las vacunas necesarias para que toda su población reciba las dos dosis.

Sin embargo, el Ministerio de Salud (MINSAL) ha reservado la información sobre la compra de los fármacos y el plan para administrarlo. Tampoco permite el acceso a información sobre las pruebas de covid-19 e incluso ha llegado a borrar de su portal de Transparencia documentos relacionados con las muertes ocurridas en hospitales, luego que medios de comunicación revelaran que entre enero y septiembre de 2021 en el Hospital El Salvador (HES) fallecieron 1,316 personas más que la cifra reportada por el mismo MINSAL en ese lapso.

Por otro lado, lo que sí está disponible para la ciudadanía es insuficiente y no se actualiza con frecuencia, lo que impide hacer un análisis certero del impacto del covid-19 en la salud pública, señalaron los epidemiólogos Wilfrido Clará y Alfonso Rosales. Los expertos indicaron que, a dos años de pandemia, los salvadoreños siguen sin conocer datos que otros países sí ponen a disposición de su población, como la ocupación de camas hospitalarias, el estatus de vacunación de los fallecidos por covid-19 e incluso la cobertura de la vacuna por edades y zona geográfica.

"Para enfrentar exitosamente una crisis como esta se necesita el acompañamiento de la comunidad y eso no se puede lograr si las autoridades no proveen de datos e información (...). Si no hay datos exactos, es como que alguien esté respondiendo a una crisis con una venda en los ojos", dijo Clará.

Rosales, por su parte, señaló que el sistema de salud ya carecía de credibilidad y el ocultamiento de información en la pandemia lo ha agravado. "Esta falta de transparencia - que incluso es más que falta de transparencia, es esconder, es mentir- ha llevado a un debilitamiento de una magnitud mucho más grande para el sistema de salud", reflexionó.

El Foro Nacional de Salud (FNS), que da seguimiento la implementación de políticas públicas en salud desde el prisma de las comunidades, recordó que, además de la opacidad en la información pública sobre la pandemia, se violaron derechos humanos durante la cuarentena de 2020.

"En los centros de contención prácticamente se ‘capturaba’ a quienes no cumplieran la cuarentena domiciliar y eso fue una represión contra la población. También hubo una negación deliberada del personal de salud, de médicos experimentados que hubiesen podido aportar. Toda esa gente fue descalificada. El abordaje fue más hospitalario que preventivo", señaló Morena Murillo, del Foro Nacional.

La vocera del FNS además destacó un mal uso de fondos públicos y las anomalías que se reportaron en algunas compras relacionadas con la pandemia, que incluso motivaron investigaciones de la Fiscalía. "Hubo contrataciones y adquisiciones que se hicieron sin transparencia; ha ocultado mucha información, ha manipulado datos y eso no sirve para la toma de decisiones", indicó.

Médicos y organizaciones también señalaron una tendencia a la centralización de los servicios de salud, como la atención de pacientes graves y críticos en el HES, cuya tercera fase terminó funcionando como un vacunatorio donde, de nuevo, se concentró el proceso.