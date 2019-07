Dos arrollados y un accidente en moto, el sábado en la noche

Dos personas fallecieron el sábado en la noche luego de ser arrolladas, en hechos diferentes, en la carretera Panamericana que de San Salvador conduce a Santa Ana, informaron autoridades de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

El primero de los casos se registró en el sector del turicentro Los Chorros, donde un hombre fue atropellado por un vehículo alrededor de las 7 de la noche, indicó un agente de tránsito de la Policía.

La víctima arrollada no pudo ser identificada y la fuente únicamente informó que se trataba de una persona del sexo masculino que tenía entre 35 y 40 años de edad, quien falleció en el instante debido a las múltiples lesiones que recibió. El agente policial informó que el automovilista responsable del accidente huyó del lugar y que no se tienen mayores detalles del auto en el que se transportaba.

"No tenemos vehículo responsable y el señor fallecido no portaba ningún documento, no identificado", detalló el agente policial que llegó al lugar para atender la emergencia y controlar el tráfico.

Mientras tanto, también en esta misma carretera, pero en el kilómetro 32, en jurisdicción del municipio de Ciudad Arce, cerca del sitio arqueológico San Andrés, se registró el segundo caso de atropellamiento, en el que falleció un joven identificado como René Álvaro Alfaro Varela, de 26 años de edad, quien según la policía residía en el cantón Veracruz de Ciudad Arce.

Las primeras indagaciones apuntan a que Alfaro se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de ser impactado por el vehículo, cuyo conductor –como en el primer caso– también se dio a la fuga.

También, el sábado por la noche, una mujer falleció en un accidente ocurrido en el redondel del desvío Los Mangos, en La Unión. Évelin Roxana Ortega, de 21 años, iba como acompañante en una motocicleta cuando fueron impactados por una rastra, que según los testigos, pretendía incorporarse al redondel.

Distracción. San Salvador - El conductor de este vehículo se estrelló contra postes del tendido eléctrico en la avenida Bernal y calle Los Sisimiles. Según fuentes oficiales, se durmió mientras conducía.