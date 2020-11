Dos asesinatos en Usulután durante el fin de semana

Gerber Alexander Mejía González, de 24 años de edad, quien según documento de identidad era residente de la ciudad de San Salvador, fue asesinado con arma de fuego ayer en horas de la madrugada, en el parqueo de un centro nocturno, ubicado en la carretera que conduce de Usulután hacia el municipio de Santa Elena, a inmediaciones del caserío El Tigüilote, del cantón San Francisco en el departamento de Usulután.

De acuerdo al reporte policial, el hallazgo del cuerpo fue reportado por pobladores que transitaban el lugar, aproximadamente a las 5:55 de la mañana, por lo que se presume que habría sido asesinado por la madrugada.

"El cuerpo presentaba seis impactos de bala. Según el DUI es residente de la colonia Satélite de San Salvador, desconocemos lo que hacía en el sector o si es real la dirección" expresó un oficial.

La fuente policial manifestó que el cuerpo de la víctima presentaba disparos en el rostro y brazos, pero no especificó el calibre del arma homicida. "Tatuajes a simple vista no se le observan, solamente se ha hecho el rastreo en sistemas y hasta el momento no le aparecen antecedentes policiales", manifestó.

En otro hecho, siempre en el mismo departamento, en el municipio de Puerto el Triunfo, fue asesinado un hombre en la 2a. avenida sur de Barrio El Centro de la ciudad porteña, quien según información de la PNC, habría sido lapidado. La víctima no pudo ser identificado por no portar documentos,

El oficial de servicio dijo que por la hora y la lluvia que caía al momento de procesar la escena, complicó las labores de identificar al fallecido.