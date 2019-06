Dos cuerpos en sepultura clandestina

En un terreno desolado del cantón El Pacún del municipio de Comacarán, San Miguel, fue ubicado un cementerio clandestino en donde fueron encontrados dos cuerpos que tenían aproximadamente tres años de estar sepultados, según informó ayer la Policía Nacional Civil (PNC).

El primer cuerpo fue localizado el pasado 6 de junio.

El oficial en turno de la delegación migueleña detalló que en la fosa clandestina se encontraba el cadáver de un hombre, el cual será sometido a diversas pruebas científicas.

El segundo cuerpo fue encontrado el pasado viernes, según la policía. "Todavía no han sido identificado, y se espera que personas que tengan familiares desaparecidos vayan a Medicina Legal a identificar si se trata de su pariente. Las investigaciones comienzan y por el momento no se puede dar detalles para no entorpecer", dijo la fuente de la PNC.

Agregó que ambas fosas tenían 4 metros de profundidad y las víctimas fueron asesinadas en un terreno remoto, en donde no hay agricultura, tampoco ganadería.

De forma extraoficial se informó que el hallazgo de los cadáveres se realizó por un pandillero que fue detenido hace varios meses.