Dos excursionistas muertos en accidente de tránsito

Tres automóviles se vieron involucrados en un accidente de tránsito que ya ha dejado dos muertos y al menos una decena de heridos. El accidente ocurrió sobre la carretera Panamericana en el desvío hacia Apastepeque, San Vicente.

La Cruz Roja se presentó a dar auxilio a las víctimas. Las personas que más se vieron afectadas fueron las que se conducían en la parte trasera de un pick up blanco. Una de las versiones que se conoce es que el auto que provocó este fatídico hecho era conducido por una persona en estado de ebriedad. Las personas del pick up blanco, a pesar de no venir tomadas, sino de una excursión, cayeron a un barranco de unos 25 metros de altura.