Dos fallecidos al chocar pick up contra autobús

Dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido ayer, a las 5:30 de la mañana, a 50 metros del puente El Pajaral, en el cantón El Borbollón, municipio de El Tránsito, San Miguel, informó el Departamento de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC).Los fallecidos fueron identificados como Ismael Antonio Romero, de 69 años, quien murió en el lugar, y Coronada de Jesús Romero, de 43, quien falleció en el Hospital San Pedro de Usulután.De acuerdo con la PNC, Sebastián Alexánder Romero, de 30 años, quien resultó con lesiones graves, era quien conducía el pick up color negro placas P-115-481 a excesiva velocidad y sobrepasando carril. El vehículo colisionó contra el autobús de la ruta 373 placas AB-75- 669, que hace su recorrido de Usulután hacia San Miguel y viceversa.El conductor del pick up y José Eliseo Romero, de 19 años, presentaban graves lesiones en el rostro, los brazos, las piernas y el abdomen, por lo que se encuentran en estado de salud crítico. Con ellos fueron trasladados al mismo centro asistencial de Usulután dos menores de edad, de quienes se informó un estado de salud reservado debido a la gravedad de las lesiones.Una fuente policial indicó que el conductor del autobús se quedó en la escena, por lo que no fue detenido, pero el principal responsable del accidente es Romero, por lo que será procesado por el delito de homicidio culposo.Según la PNC, el conductor y los pasajeros del bus resultaron ilesos. Del 1.º de enero hasta ayer, en el departamento de San Miguel la Policía de Tránsito Terrestre registraba 17 accidentes, mientras que en el mismo período de 2015 fueron 14.En otro percance vial, Horacio Gutiérrez Recinos, de 36 años, falleció ayer en la madrugada al impactar con su motocicleta contra la parte trasera de una rastra cementera en la carretera que desde la ciudad de Santa Ana conduce a Metapán. De acuerdo con la Unidad de Tránsito de la PNC, el accidente ocurrió en el kilómetro 107, en el lugar conocido como caserío San Diego del cantón Las Piedras, municipio de Metapán.Con base en la inspección se determinó que el percance fue responsabilidad de Gutiérrez por conducir a una velocidad inapropiada. Su motocicleta, placas M-137-029, quedó en la parte trasera de la rastra que llevaba el cabezal placas C-108-915.El conductor de la rastra manifestó que él manejaba despacio debido a la carga que transportaba y que cuando se dio cuenta del percance, quiso auxiliar al motociclista, pero murió de inmediato debido al impacto. Familiares de Gutiérrez dijeron que iba a Metapán.