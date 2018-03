Dos fallecidos en enfrentamiento armado en Zacatecoluca

Lee también

Dos pandilleros murieron ayer en la madrugada durante un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ocurrido en un pasaje de la colonia Los Almendros, de la ciudad de Zacatecoluca, La Paz, ubicada 150 metros al sur de la carretera del Litoral.De acuerdo con el reporte policial, el enfrentamiento armado ocurrió cerca de la 1 de la madrugada, luego de recibirse información de que en la referida dirección se encontraba un grupo de pandilleros reunidos planificando supuestamente un atentado contra residentes del sector.La PNC organizó un operativo para capturar a los delincuentes, pero al llegar al pasaje los agentes fueron recibidos con disparos por el grupo de pandilleros, lo que originó una balacera en la que resultaron dos delincuentes muertos. Ambos no portaban documentos de identidad, por lo que no fueron identificados.Según la policía, a los fallecidos se les encontraron una pistola y una granada de fabricación artesanal. Las autoridades informaron que otros pandilleros lograron huir de la zona.Estadísticas de la corporación policial indican que este mes se han registrado tres homicidios, incluyendo los dos pandilleros de ayer en la madrugada, en el municipio de Zacatecoluca. Por otra parte, dos hombres que andaban en una lancha cerca de la isla El Jobal del municipio de Puerto El Triunfo, en Usulután, fueron capturados por la policía luego de un tiroteo con agentes que se encontraban en el sector.El hecho ocurrió, según el reporte policial, el domingo por la noche, cuando los agentes que habían brindado seguridad en un partido de fútbol escucharon disparos. “Los agentes se van en una lancha a darles seguimiento, y cuando los alcanzaron les dispararon”, indicó un oficial.Los agentes lesionaron en un hombro a Víctor Manuel Mejía, de 52 años, quien se tiró de la lancha al mar, por lo que fue capturado. El otro detenido fue identificado como José Abel Cedillos Pleités, de 52 años, quien no resultó lesionado.