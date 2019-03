Dos fallecidos en percances viales

Un hombre falleció ayer después de caer accidentalmente de una unidad de transporte colectivo de la ruta 342, que hace su recorrido entre Santa Rosa de Lima y la ciudad de La Unión, según informaron fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC). El incidente sucedió en la carretera Ruta Militar, en el sector del caserío El Picacho, del cantón Cerro Pelón, de Pasaquina.

La víctima, que fue identificada como Napoleón Molina, de 60 años, fue llevada en un vehículo particular al hospital de Santa Rosa de Lima, pero cuando los médicos lo evaluaron a la entrada del nosocomio, determinaron que ya había fallecido.

"Yo le dije al señor que se sentara, pero no quiso. Él se había subido en el desvío de Agua Caliente y se iba a bajar aquí, pero no esperó a que el bus terminara de parar, cuando se tiró y pegó con el filo de la acera", comentó uno de los testigos del hecho.

La PNC realizó la inspección en el lugar del percance y en el hospital donde quedó el cuerpo de Molina en el carro, y determinaron que con base en la ley no procedía la detención del motorista ni la incautación de la unidad, pues el motorista no se dio a la fuga, portaba sus documentos en regla y no manejaba bajo efectos de bebidas alcohólicas.

En otro accidente vial, ocurrido ayer por la madrugada, se reportó el deceso de un motociclista que circulaba en la carretera Ruta de Paz, en el sector del cantón El Pedernal, de San Francisco Gotera, Morazán, según confirmó la PNC.

Fue identificado como Luis Alonso Reyes Rojas, de 39 años, quien se dirigía a trabajar rumbo a San Miguel, pero una colisión con un perro provocó que se cayera en marcha, causándole la muerte al instante.

"Se conducía en su motocicleta de norte a sur y debido a que circulaba a excesiva velocidad y todavía estaba oscuro, no se percató que se le cruzó un perro y lo impactó, y producto de ello cayó de la motocicleta y falleció en el lugar", explicó un oficial de la Policía.

Según la fuente, la lesión que le provocó la muerte al motociclista la presentaba a la altura de la cabeza, y aunque portaba el respectivo casco, este no soportó el impacto y se quebró, por lo que recomendó a este tipo de conductores hacer uso de los cascos que cumplen con las normas internacionales de calidad.