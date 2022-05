Dos fallecidos en tiroteo con policías

Dos presuntos miembros de una estructura criminal murieron ayer por la mañana durante un enfrentamiento armado con personal de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona montañosa conocida como La Ceiba, del cantón Valencia, en el municipio de Lolotique, departamento de San Miguel. Otro resultó lesionado de bala.

Los fallecidos no fueron identificados ya que no portaban documentos personales; mientras que del herido solo se dijo que se llamaba Jeffrey. La PNC indicó que tenían entre 20 y 30 años, y que se presume que no eran de la zona.

De acuerdo con el reporte de la PNC, el hecho sucedió a las 9 de la mañana, cuando agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) realizaban un patrullaje de intervención rápida en el sector, tras un reporte de presencia de delincuentes.

"Al hacerles los comandos verbales, ellos respondieron con disparos de arma de fuego y se originó el tiroteo. Dos pandilleros resultaron fallecidos y un tercero lesionado" dijo un agente policial.

De acuerdo con la PNC, los tres supuestos pandilleros se ocultaban en las montañas para evitar ser capturados. "Andaban hamacas, ropa, mochilas. Han estado habitando en sectores donde no hay casas para huir de órdenes de captura", dijo el policía.

Añadió, que en la zona del enfrentamiento se incautaron dos armas de fuego calibre nueve milímetros. La PNC no detelló si había más delincuentes.