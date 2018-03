Dos fallecidos y cinco lesionados en accidente de tránsito en puente de San Vicente

Lee también

Dos personas fallecieron y cinco más resultaron heridas a causa de un accidente de tránsito registrado este viernes en la calle que de San Vicente conduce hacia San Cayetano Istepeque, en un puente conocido como "Baila Huevo".Los fallecidos del incidente vial, que involucra a dos rastras y un pick up, son el motorista, identificado como Santos Burgos, y un pasajero de uno de los cabezales, de acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil (PNC).Los dos camiones cañeros circulaban en línea sobre el puente; el que iba atrás presentó desperfectos mecánicos, no pudo frenar e impactó contra el de adelante; mientras que el pick up los venía sobrepasando.Este percance se suma a otros dos ocurridos esta mañana en la autopista Los Chorros y en Nejapa.