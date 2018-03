Dos fallecidos y siete lesionados en accidente

Lee también

El conductor y el ayudante de un camión cañero fallecieron y siete personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido ayer entre el camión y un pick up cuyo motorista resultó ileso. Esto ocurrió al mediodía en el cantón Antón Flores del municipio de San Vicente, por el puente conocido como Baila Huevos, en la calle hacia el municipio de San Cayetano Istepeque.Las víctimas mortales fueron identificadas como Santos Simeón García Durán, de 29 años (conductor), y Víctor Manuel Díaz Zavala, de 24, quienes quedaron atrapados entre los hierros de la cabina del camión.Mientras tanto, los lesionados que se conducían en la rastra fueron trasladados al Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, a quienes la Policía Nacional Civil (PNC) identificó como José Alfredo Ruiz, de 40 años; José Gabriel Rosales, de 29; William Alexánder, de 22, y Santos Fredis, de 39, hermanos de apellidos Caravantes Velasco; José Manuel Córdova, de 33 años; Emilio García Cabrera, de 56; y José Rubén Ramos, de 52, este último era un transeúnte.“Al camión que venía atrás de la rastra se le fueron los frenos, por lo que la impactó y la sacó del carril. La cabina quedó reducida con el motorista y ayudante adentro. Murieron al instante, mientras que seis de los lesionadas se transportaban encima de la rastra cargada, que al ver lo que ocurría lograron saltar”, explicó un agente de Tránsito de la PNC.El conductor del pick up, Ernesto Palacios, quien se dirigía en el carril contrario al de la rastra, logró retroceder al observar que los vehículos cañeros se desplazaban sin control, pero siempre fue impactado.“Yo iba hacia San Cayetano cruzando el puente, pero en la subida vi que algo pasaba con las rastras, traté de retroceder pero la rastra me golpeó el bómper e hizo que diera un giro completo y comenzó a caer caña sobre el carro, pero logré salir”, comentó.Para liberar los cadáveres fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos con equipo hidráulico, por lo que el paso por el lugar fue cerrado por completo más de cinco horas. Algunos vecinos de Antón Flores manifestaron que en el sitio no es extraño que durante la zafra haya accidentes con camiones que ya han dejado daños materiales y personales, pero el más fatal ha sido el ocurrido ayer.