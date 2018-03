Dos fallecidos y varios lesionados en accidente

Lee también

Un hombre y una mujer murieron ayer por la tarde luego de que el pick up en el que iban se accidentó en la carretera del Litoral, en la colonia El Progreso del municipio de Concepción Batres, en Usulután, informó la policía. Los fallecidos fueron Fabricio Henríquez, de 80 años, y Doris Haydé Henríquez, de 19 años, quienes murieron en una patrulla policial, cuando eran trasladados al Hospital Nacional San Pedro, en Usulután.El hecho ocurrió, según la PNC, a las 4 de la tarde, aproximadamente, cuando el conductor del pick up azul placas P-437-744 perdió el control y fue a impactarse contra un árbol ubicado a un costado de la carretera.En el vehículo iban más de 10 personas; entre ellas, seis menores de edad, quienes fueron llevados al mismo hospital, algunos con lesiones graves.A pocos metros de donde ocurrió el accidente había un control vehicular de la PNC, por lo que varias patrullas acudieron de inmediato para llevar al hospital a los lesionados.Hasta ayer la policía aún no contaba con una hipótesis clara sobre la causa del accidente, pero se sospecha que se podría haber originado por desperfectos mecánicos del pick up.Las víctimas, según la PNC, residían en San Vicente y regresaban del entierro de una mujer en Chirilagua, San Miguel.