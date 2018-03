Dos fallecidos y varios lesionados en accidente vial

Lee también

Dos personas fallecidas y al menos cuatro lesionadas fue el resultado de un nuevo accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera que de Santa Ana conduce a Metapán, donde a finales del año pasado se registró un incremento de accidentes con saldo fatales, según la Policía Nacional Civil (PNC). En esta ocasión, el accidente sucedió en el kilómetro 73 de dicha carretera, en la comunidad Las Cocinas, cerca de la granja penitenciaria. Las víctimas mortales fueron dos transeúntes.En el accidente, según las investigaciones preliminares de la Policía, estuvieron involucrados un microbús de la ruta 2, que hace su recorrido entre el cantón Cutumay Camones y el centro de la ciudad de Santa Ana, y un pick up particular.El conductor del microbús, placas MB-1-166, perdió el control al evitar colisionar con un pick up particular que recién le había sobrepasado en la carretera, pero que se incorporó muy cerca, por lo que se salió de la carretera y arrolló a transeúntes.Las víctimas mortales fueron identificadas como Rafael Alexánder Chilín, de 37 años, residente en la comunidad Santa Gertrudis, cerca de donde ocurrió el accidente; y Victoria González, de aproximadamente 50 años de edad, quien vivía en la comunidad Las Cocinas.El primero se dedicaba a labores de albañilería y había salido en su bicicleta a comprar materiales para una construcción en la que trabajaba, mientras que la mujer se dedicaba a vender en el mercado, indicaron parientes de ambas víctimas mortales.Los lesionados, dijeron fuentes de Cruz Verde Salvadoreña, fueron trasladados en condición estable al Hospital San Juan de Dios, en Santa Ana.Un oficial de la División de Tránsito de la Policía informó que en el accidente también tuvo que ver la excesiva velocidad con la que el conductor del microbús manejaba la unidad.