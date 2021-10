Dos familias buscan a sus parientes

El agente policial Darwin Geovani Orantes Góchez, de 43 años, destacado en San Marcos, San Salvador; y originario de Turín, Ahuachapán, se encuentra desaparecido desde el 20 de marzo de 2021.

"Mi hijo trabajó en San Salvador para las votaciones, y el 1 de marzo me vino a visitar, estuvo como una semana conmigo, y después regresó a su trabajo. Esa fue la última vez que lo vi, todavía le dije: `Cuidese mucho hijo, que Dios me lo bendiga’. La desesperación es mucha y a medida que va avanzando el tiempo es peor", expresó la madre del agente, Gladys Góchez.

A casi 7 meses de su desaparición, la madre del agente pide a la Policía y Fiscalía que agilicen las investigaciones para dar con su paradero. "Le pido a las autoridades que lo sigan buscando, él no merece estar en un lugar que no tiene que estar, no puede cerrarse este caso. Esto no puede quedar impune", manifestó Gladis.

Otro ahuachapaneco desaparecido es Mario Ernesto Mejía Vásquez, de 40 años, quien fue visto por última vez el 30 de septiembre, cuando salió de la casa de su pareja, en la colonia La Chacara, de la ciudad de Ahuachapán, con rumbo a Coatepeque. "Él me dijo que iba para la casa de la mamá, en el Lago de Coatepeque, en Santa Ana. Siempre abordaba dos buses, el problema es que ese día que se fue era un poco tarde y andaba tomado", dijo su pareja Arely Zelada. Mario no portaba documentos de identidad.