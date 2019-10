Dos lesionados en accidentes de tránsito

Dos personas resultaron lesionadas ayer en diferentes accidentes de tránsito en el departamento de San Vicente. El primero ocurrió en el kilómetro 55 de la carretera que conduce a la cabecera departamental en las inmediaciones del caserío Los Realajeños, del cantón Las Minas, de Apastepeque.

En este hecho, un camión que transportaba medicamentos chocó contra un árbol para detenerse debido a una falla en el sistema de frenos, en el que uno de los ocupantes resultó golpeado.

El conductor del vehículo, Luis Alonso Hernández, quien salió ileso, manifestó que tuvo que salirse de la carretera para no causar un accidente con mayores daños.

El lesionado fue identificado como Jesús Edwin Hernández, de 32 años, quien fue llevado al Hospital Nacional de San Vicente con traumas en la columna, ya que al darse cuenta que los frenos del camión fallaron se lanzó del vehículo, confirmó Hernández.

"Traía delante de mí un carro que iba lento, venía frenando, pero de repente ya no me agarraron los frenos y tuve que hacer la maniobra de salir de la carretera para no chocar. Impacté con el árbol y lo arrastré hasta detenerme en un terreno (con cultivo de frijol)", dijo el motorista.

Agregó que al momento del percance se dirigía de San Salvador a Usulután y que optó por desviarse a la carretera del Litoral, ya que llevaba sueros para el nosocomio usuluteco, expresando que no imaginó lo que pasaría.

"Las compresiones que hay que hacer en los frenos por ser (carretera en) pendiente (bajando a la ciudad de San Vicente) es complicado, fue una situación fortuita y de no haberme detenido hubiera sido peor", justificó.

Minutos más tarde, un motociclista resultó lesionado en un accidente donde también estuvo involucrado un vehículo con placas nacionales. El hecho sucedió en el kilómetro 76 de la carretera Panamericana, en la jurisdicción del caserío La Galera, de San Vicente.

La víctima identificada como Mario Moisés Chávez Ramírez, de 21 años, también fue llevado hospital de esta ciudad. La policía de Tránsito informó que tras realizar la inspección del percance, se estableció que ambos conductores fueron imprudentes lo que ocasionó que el vehículo nacional, que no se especificó a qué institución pertenece, colisionara con el motociclista.