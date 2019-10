Dos muertos en choque de rastra con microbús

Una mujer fallecida y 10 lesionados fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido ayer a las 5 de mañana en el kilómetro 21 de la carretera Panamericana, en las inmediaciones del cantón La Loma, de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán. Una rastra impactó en la parte trasera del microbús de la ruta 140 que hace su recorrido hacia el referido municipio,donde viajaban las víctimas. En el lugar murió Bessy Esmeralda Pérez, de 24 años.

Socorristas de Comandos de Salvamento llegaron al sitio del accidente para atender la emergencia, y trasladar a los heridos. Una ambulancia que transportaba a una de las víctimas, se accidentó a menos de un kilómetro del lugar del choque del microbús.

"Ernesto Eduardo López, de 43 años, era trasladado al Hospital Nacional de Ilopango y la ambulancia que lo llevaba se accidentó y ahí falleció. Cuatro socorristas que iban en la unidad también resultaron lesionados, uno de ellos quedó atrapado en la cabina", dijo una fuente policial.

El motorista de la ambulancia habría perdido el control del volante por evitar colisionar con un vehículo que no atendió la sirena de emergencia, y la velocidad a la que conducía, que es de las antiguas", agregó el oficial.

Socorristas y bomberos, procedieron a atender los dos accidentes, y en el caso del microbús fue necesario el uso de maquinaria hidráulica para sacar a los pasajeros atrapados entre los hierros, por lo que el procesamiento de ambas escenas tardó más de cuatro horas.

El conductor de la rastra identificado como José Víctor Álvarez Corado, de 50 años, de origen guatemalteco, se quedó en el lugar del accidente por lo que no fue capturado. La policía, detalló, que motorista les dijo no haber visto que el microbús estaba en la parada de buses, porque usa lentes y no ve con uno de sus ojos; sin embargo, aseguraron que eso no lo exime de responsabilidad.

Señalaron que el conductor del microbús, Óscar Cruz, de 41 años, también cometió falta de tránsito, ya que subía pasajeros detenido sobre la vía y no aparcado como debía hacerlo.