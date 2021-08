Dos muertos y cuatro lesionados en accidentes

El motociclista Alirio Antonio Santamaría Grande, de 33 años, falleció ayer a las 5:00 a.m. en un accidente de tránsito ocurrido en la calle que conduce al municipio El Paisnal, del cantón San Jorge, de San Pablo Tacachico, del departamento de la Libertad, según informó la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con las autoridades de tránsito, Santamaria era electricista del ingenio La Cabaña y el accidente habría ocurrido cuando este retornaba a su casa ubicada en el municipio El Paisnal, de La Libertad.

"Nos dan aviso a través de una llamada al sistema de emergencias 911 sobre el motociclista fallecido, nos presentamos al lugar y efectivamente encontramos el cuerpo. Aparentemente este perdió el control de la motocicleta por ir a una presunta velocidad inadecuada, pero será algo que se determinará con las investigaciones", dijo un agente presente en el lugar.

Familiares de la víctima lamentaron el hecho, ya que Santamaría deja dos menores de edad en la orfandad.

Entre tanto, a las 2:00 a.m de ayer, en el kilómetro 36 ½ de la carretera Panamericana, en el desvío de Opico al cantón Sitio del Niño, San Juan Opico, departamento de La Libertad, fue atropellado un hombre de aproximadamente 45 años, el cual no pudo ser identificado debido a que no portaba documentos.

De acuerdo con testimonios recogidos por policías que llegaron al lugar del accidente, el hombre fue arrollado por el conductor de un pickup que se dio a la fuga.

"Según los testigos, fue el conductor de un pickup el responsable de la muerte del hombre, quien después de atropellarlo se bajó a ver y cuando notó que estaba muerto, decidió darse a la fuga", refirió un agente de tránsito.

Lesionados

Asimismo, la noche del viernes 27 de agosto se reportó un accidente en el redondel Integración, de San Salvador, el cual dejó a tres personas con lesiones leves y una más con lesiones graves. Esta última fue identificada como José Dimas Guzmán, de 36 años, quien fue trasladado al hospital nacional Zacamil, por voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña (CRS), para que recibiera atención médica.

Según la Policía, el percance habría ocurrido cuando Noé Moisés Vásquez, de 42 años, perdió el control del camión que conducía y terminó impactando contra unos árboles del arriate central de la carretera.

"Aparentemente la velocidad inadecuda fue el motivo del percance, a eso hay que sumarle el estado liso de la carretera puesto que estaba lloviendo. El conductor dice que de un rato a otro perdió el control y fue cuando terminó en el arriate central de la carretera", manifestaron las autoridades de tránsito.

De acuerdo con el consolidado de accidentabilidad del segundo trimestre del año 2021, emitido por el Viceministerio de Transporte (VMT) las causas más frecuentes de accidentes en el país son la distracción al volante del conductor, la inexperiencia al conducir y manejar en estado de ebriedad o bajo algún efecto de estupefacientes o drogas.

Hasta el pasado mes de junio, el VMT contabilizaba un total de 1,472 accidentes, de los cuales 1,015 habían sido colisiones, 198 choques, 116 atropellos, 13 vuelcos, 813 lesionados, 87 fallecidos, 651 accidentes con daños personales y 821 con daños materiales.

Asimismo, en el informe se detallaba que de 215 accidentes de motociclistas reportados en junio, 32 dejaron víctimas mortales; siendo estos conductores lo más vulnerables en accidentes de tránsito.

Las autoridades policiales hicieron un llamado a los conductores y motociclistas a respetar los límites de velocidad establecidos y respetar el reglamento de tránsito para evitar que las cifras de accidentabilidad del tercer trimestre del año incrementen.