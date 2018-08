Dos mujeres asesinadas en el oriente del país

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el hallazgo del cadáver de una mujer ayer por la madruga, en una cuneta de la colonia Las Palmeras, de Puerto El Triunfo, en Usulután. La víctima no fue identificada y solo se sabe que la edad ronda los 35 años. De acuerdo con el reporte policial, la mujer fue encontrada semidesnuda, atada de sus pies y con señales de haber sido torturada.

"A la mujer le dieron muerte con arma blanca y presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, y no fue identificada porque no portaba ningún documento y no es de la zona", comentó un oficial de la Policía de la zona.

Las autoridades también explicaron que la víctima vestía una blusa amarilla, por si alguna familia busca a una pariente que haya desaparecido con ese tipo de distintivos.

La Policía no precisó si el hecho fue cometido en el lugar o si el cadáver fue liberado en dicho sitio. También desconoce el paradero de los hechores y por qué razón la víctima fue asesinada.

En otro hecho, una mujer que fue lesionada de bala el lunes anterior en el centro de San Miguel falleció el jueves por la noche en el Hospital Regional San Juan de Dios, en donde estaba recibiendo atención médica.

La fallecida fue identificada como Rosario Alvarenga Viera, de 37 años, quien fue atacada por tres hombres que le efectuaron varios disparos de arma de fuego.

Alvarenga trabajaba en el mercado de San Miguel, donde vendía atol por las mañanas, y el resto del día lo dedicaba a halar bultos de los demás vendedores.

Hasta el pasado miércoles 1.º de agosto habían sido asesinadas 242 mujeres en todo el país, lo que significa dos víctimas más respecto a la cantidad de asesinatos de mujeres que registró la Policía durante 2017.

Ayer, en el redondel Libertad de Expresión, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, fue localizado el cadáver de un joven. La víctima de este caso tampoco fue identificada, no portaba documentos.

La Policía calculó que tenía unos 30 años. Fue encontrado esposado y boca abajo. Los investigadores presumen que lo asesinaron en esa zona, pues encontraron casquillos de arma de fuego. Vestía ropa deportiva –como de basquetbolista– y tenía varios impactos de bala en la cabeza.

Al cierre de esta nota, la FGR informó en su cuenta de Twitter otra muerte violenta de una mujer en Ciudad Arce.