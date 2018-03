Dos mujeres fueron asesinadas en menos de una hora en La Libertad

Lee también

Sandra Margarita Cartagena, de 36 años, se levantó de su cama a las 5 de la mañana de ayer, según comentaron sus familiares. Tomó su toalla blanca y salió de su vivienda hacia la casa de su vecina, a donde le iban a regalar agua para bañarse, ya que en la colonia San Luis de Talnique, en La Libertad, el agua es escasa. Se bañó y luego se cambió para regresar a su vivienda y abrir su tienda y panadería, como todos los días a las 5:30 de la mañana.Cuando Cartagena salió de la casa de su vecina, dos hombres armados la estaban esperando en ambos lados de la calle principal de la colonia. Al verla caminar, los hombres le dispararon con armas cortas en el tórax cuatro veces.Cartagena cayó al suelo, al lado de su toalla, y aunque gritó pidiendo auxiliando falleció antes de que alguien llegara a auxiliarla.En ese mismo momento, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), otra mujer también fue asesinada en el cantón Chanmico de San Juan Opico, en La Libertad.En ese lugar, familiares relataron escuetamente que al menos tres hombres armados irrumpieron en la vivienda y asesinaron a Yolanda del Carmen Escobar, de aproximadamente 40 años, quien ya se había levantado para abrir su negocio de ropa y ventiladores.En la vivienda también estaba un hijo de Escobar, quien no fue atacado por los hombres armados.“La mujer se dedicaba a vender ropa, no se metía con nadie y deja en la orfandad a tres hijos. Dos niños y una niña, que ya están grandes”, dijo una de sus familiares.Algunos habitantes del cantón aseguraron que Escobar mantenía supuestamente una relación sentimental con un cabecilla de pandilla recluido en un centro penal. Aunque eso no fue confirmado por la Policía.En ambos casos, el fiscal de la Unidad de Género de la Fiscalía General de la República (FGR), designado para investigar los crímenes en que las víctimas son mujeres, dijo que todavía no hay una hipótesis o línea de investigación sobre las razones de los crímenes.“Los dos casos de homicidios en La Libertad no tienen relación. Son casos que hay que investigar porque todavía no hay una hipótesis, no tenemos una razón por la que fueron asesinadas, aún es muy temprano en la investigación. Tampoco podemos decir, en este momento, si se trata de feminicidios, eso lo determinarán las investigaciones y para eso hay que esperar unos días”, dijo el fiscal de ambos casos.