Dos niñas, víctimas recientes de la violencia

Dos niñas figuran entre las víctimas recientes de la violencia de las últimas horas en distintos puntos del Área Metropolitana de San Salvador, según reportó la Policía Nacional Civil (PNC).

El primer caso ocurrió entre los municipios de Apopa y Ciudad Delgado: el cadáver de una niña, de 15 años, fue hallado a un costado de la calle que conduce a la colonia Rivera, en las inmediaciones del kilómetro 11.5 de la carretera Troncal del Norte.

Elementos de la Policía Técnica y Científica confirmaron que la menor presentaba señales de haber sido estrangulada. El cadáver no tenía lesiones de armas de fuego ni cortopunzantes.

Testigos le contaron a los investigadores que la niña fue lanzada a la orilla de la calzada desde un vehículo en marcha, por lo que presumen que fue asesinada en otro lugar y luego trasladaron el cadáver hasta esa zona.

La policía dijo que la víctima no fue identificada por no portar documentos, tampoco pudieron verificar al centro escolar al que asistía, debido a que el uniforme no tenía ninguna escarapela.

A la escena se presentaron los familiares de Marta Alicia Márquez, de 13 años, debido a que desapareció desde el martes pasado cuando regresaba de clases; sin embargo, no pudieron confirmar si se trataba de ella.

Médicos de Medicina Legal retiraron el cadáver de la menor. Al cierre de esta nota aún no había sido identificada.

Ayer por la tarde, las autoridades reportaron un doble homicidio en el caserío El Pital del cantón Entre Ríos, en el municipio de Colón (La Libertad).

Testigos contaron que hombres a bordo de una motocicleta pasaron disparando. Entre las víctimas figura una niña de 11 años.

El martes por la noche, la policía informó sobre el asesinato de Jorge Pozo, de 24 años, en el pasaje San José, en el centro del municipio de San Martín.

La víctima, de acuerdo con la PNC, estaba perfilado en los archivos policiales como integrante activo de la facción revolucionarios de la 18. Sin embargo, no revelaron ningún móvil.

Ayer por la mañana, las autoridades informaron sobre otro homicidio en ese municipio: Carlos Anderson Motto, de 33 años, fue atacado a tiros en el reparto Los Ángeles, a un costado de la carretera Panamericana.

Los investigadores señalaron que la víctima era un pandillero de la 18 que se dedicaba a asaltar a los peatones que circulaban por el lugar, por lo que las autoridades tienen dos hipótesis sobre el crimen. Sospechan que una de las víctimas de asalto se defendió y mató a Motto o que una estructura de pandilleros rivales lo atacó por estar en esa zona.

La PNC también informó ayer por la tarde sobre el homicidio de un motorista de la ruta 45-AB en la colonia San Leonardo de Apopa. De acuerdo con testigos, varios hombres interceptaron a la víctima cuando realizaba un viaje, abordaron la unidad y le dispararon hasta matarlo.