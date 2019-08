Dos pandilleros muertos al enfrentarse a policías

Dos pandilleros murieron ayer y cinco fueron detenidos durante un enfrentamiento ocurrido a las 5:45 de la mañana entre un grupo de delincuentes y agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) y un equipo de la Fuerza Operativa Conjunta Anticriminal (FOCA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

El tiroteo ocurrió en el caserío Las Champas del cantón El Progreso, en el municipio de San Miguel. Los fallecidos no fueron identificados por la policía, ya que aseguraron que no portaban documentos personales y a la escena no llegaron familiares.

Carlos Villalobos, jefe de operaciones de la PNC de San Miguel, detalló que hace varios días obtuvieron información de inteligencia que en esa zona había una vivienda que estaba siendo usurpada por un grupo de pandilleros quienes exigían a la comunidad alimentación y dinero a cambio de no atentar contra sus vidas, por lo que los agentes policiales llegaron con una orden de allanamiento y con un equipo especializado en el uso de un dron para filmar el hecho.

Según el jefe policial, en la vivienda había aproximadamente nueve pandilleros, dos de ellos se dieron a la fuga y los otros se quedaron en la vivienda y atacaron a balazos a los policías. Al grupo les incautaron cinco escopetas y dos pistolas calibre 9 milímetros, afirmó el oficial.

Además, en la casa se encontraban dos jóvenes de 15 y 16 años y una bebé de seis meses. "Nos encontramos con que en la casa hay dos menores, las cuales tenían una bebé y nos enteramos de que posiblemente habían sido coaccionada para estar con ellos, por lo cual haremos el respectivo procedimiento para identificar si han sido utilizadas. En este caso, sería una especie de trata (de personas) para poder adjudicarles ese delito", informó Villalobos.

Agregó que los detenidos fueron identificados como José Guillermo Cruz Chicas, de 21 años, Henry Arturo Turcios, de 23, Henry Noé Quintanilla Vega, de 19, Óscar Antonio Martínez Montiel, de 20, y un menor de edad.

Los detenidos tenían cinco órdenes de captura pendientes por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado, hechos ocurridos en los últimos dos años en el referido cantón.

Además, la PNC indicó que serán acusados de los delitos de tenencia, portación, conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, homicidio tentado, homicidio agravado, organizaciones terrorista y agrupaciones ilícitas.