Dos pandilleros muertos en ataque armado en Tacuba

Dos miembros de estructuras criminales murieron ayer al mediodía en un tiroteo contra miembros de las Fuerzas Especializadas de Reacción de El Salvador (FES), informó la Fiscalía General de la República. El enfrentamiento armado ocurrió en el caserío Los Orantes, del cantón El Jícaro, en Tacuba (Ahuachapán).A causa de lo remoto y escabroso de la zona, la inspección y procesamiento de la escena se realizó bien avanzada la tarde, por lo que al cierre de esta nota no se contaba oficialmente con las identificaciones.De acuerdo con miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), se recibió una llamada telefónica que alertaba sobre un grupo de sujetos reunidos en el referido caserío, que portaban armas de fuego.Un equipo de la FES se desplazó hasta el caserío Los Orantes y encontró a por lo menos 12 sujetos que al verse descubiertos comenzaron a dispararle a los elementos de seguridad.“Fue un tiroteo que duró algunos minutos y dejó como resultado a dos mareros muertos que intentaban huir luego de ser descubiertos por la FES. Gracias a Dios, ningún miembro de la FES resultó lesionado”, comentó un policía de Tacuba.De acuerdo con el informe preliminar, junto a los cadáveres fueron encontradas dos armas de fuego, una larga y otra corta, de las que no especificaron el calibre.Según información extraoficial, uno de los fallecidos es un exsoldado que dio servicio en el Comando Especial Antiterrorista de la Fuerza Armada, y fue identificado como Willian Frailes, quien vestía un arnés utilizado por miembros del Ejército. Pero esto no había sido confirmado al cerrar esta nota.En la zona se realizó un operativo de búsqueda del resto de delincuentes y se sospecha que algunos de ellos huyeron heridos hacia la zona del Parque Nacional El Imposible.