Dos pandilleros muertos tras enfrentar a policías

Dos pandilleros murieron el domingo pasado aproximadamente a las 9 de la noche luego de que atacaron a balazos a policías y soldados en el cantón Los Blancos, de San Luis La Herradura, en La Paz. Los fallecidos no fueron identificados por las autoridades policiales.

De acuerdo con el informe oficial, los elementos de seguridad que integran el Grupo Conjunto de Apoyo a la Comunidad (GCAC) de la Costa del Sol, que realizaban un patrullaje por la zona, fueron alertados sobre que en una vivienda de la zona se encontraban reunidos pandilleros, por lo que al ir a verificar los ahora fallecidos junto con otros detectaron que se acercaban y comenzaron a dispararles.

"Fue una patrulla GCAP del turicentro conformada por un agente y tres soldados quienes sufrieron una agresión ilegítima a la cual respondieron, resultando muertos dos terroristas de la MS-13", detalló la policía.

Junto al cuerpo sin vida de uno de los fallecidos fue encontrada un arma de fuego tipo revolver, con la cual habrían dispararon en contra del agente y los militares, agregaron.

Se conoció que uno de los pandilleros vestía un short azul negro, camisa negra y zapatos del mismo color de un estilo que es usado por los pandilleros, y portaba un bolsón color rojo; el otro vestía short beis, camisa negra y zapatos tipo botines del mismo color, informó la policía.

"Al lugar de la escena no llegó ningún familiar a reconocerlo, por lo que se presume que no eran del sector. No sabemos si alguno (pariente) ya llegó a Medicina Legal", dijo ayer una fuente policial, que no explicó si a los fallecidos se les encontraron documentos de identidad personal.

Se presume que el grupo de delincuentes se encontraba reunido en la zona turística planificando la ejecución de ilícitos.

"Ahí en la zona el trabajo preventivo siempre se hace con el GCAC (policías y soldados) y ayer los atacaron a tiros los terroristas, después de que fueron alertados de su presencia", agregó la fuente.

El reporte oficial de la policía del jueves pasado daba cuenta de que 68 pandilleros han fallecido, en los últimos tres meses a escala nacional, durante enfrentamiento con agentes policiales o militares que participan en tareas de seguridad pública.