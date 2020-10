Dos personas en motocicleta sufren lesiones tras chocar con camión estacionado en San Salvador

Dos personas que se conducían en una motocicleta impactaron contra la parte trasera de un camión de volteo placas C10-503 estacionado en la calle a Zacamil y avenida Bernal de San Salvador.

Las dos personas sufrieron lesiones y fueron llevadas a un centro asistencial. Se desconoce si el camión tenía señales de precaución y si se encontraba varado.

Otro accidente de tránsito ocurrió en la 29 calle poniente y 25 avenida norte de la capital, donde un vehículo placas P242-932 chocó contra la parte trasera de un camión placas C112-976.

Un vehículo particular chocó con un camión en la 25 avenida norte y 29 calle poniente de San Salvador. Foto de LA PRENSA/Francisco Alemán

El conductor del vehículo particular circulaba por la 25 avenida norte y no se percató del camión en la 29 calle, dijeron testigos. No se reportan personas lesionadas.

