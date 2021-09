Dos peticiones de derogar Ley Bitcoin serán rechazadas en plenaria por oficialismo

Dos iniciativas para derogar la ley Bitcoin, que entra en vigencia este martes, fueron dictaminadas desfavorables por la comisión financiera y ambas serán votadas en el pleno durante la sesión plenaria de esta martes.

Las propuestas de derogatoria fueron presentadas por los partidos ARENA y FMLN y se unen a una tercera petición que fue entregada ayer por la diputada por Vamos, Claudia Ortiz.

Los dictámenes de la comisión financiera fueron incluidos en la agenda dada a conocer por la junta directiva de la Asamblea, sin embargo, al cierre de esta nota no habían sido publicados en el sitio de la Asamblea.

Previo a la plenaria algunos diputados de la oposición mostraron su rechazo a la Ley Bitcoin al utilizar camisetas en la que mostraban su descontento con la normativa que fue aprobada el 8 de junio pasado.

"Hoy en la plenaria Nuevas Ideas y Aliados votarán para desechar las propuestas presentadas en conjunto a la población que dicen #NoAlBitcoin. Esto implica que no podrán conocerse iniciativas similares por 6 meses. ¡Y luego dicen que no es imposición!", publicó la efemelenista Anabel Belloso en su cuenta de Twitter.

Las diputadas del @gpfmln @AnabelBelloso @DinaArguetasv @RocioMenjivarSV, así como @ClaudiaOrtizSV de @vamoselsalvador y se presentaron con camisetas en contra de la Ley Bitcoin previo al inicio de la sesión plenaria de hoy en la @AsambleaSV pic.twitter.com/68IxJvPi2g — LPGPolitica (@LPGPolitica) September 7, 2021

Por su parte, Claudia Ortiz, de Vamos mencionó que el rechazo a la criptomoneda no es por desconocimiento, sino porque considera que su uso no será una solución a los problemas del país.

"La población no rechaza el Bitcoin por ignorancia sino porque comprende que se están aprovechando "de su buena fe" para implementar una medida que no le va a beneficiar. La gente afronta problemas como el aumento del costo de la canasta básica, el aumento de la energía, y sabe que Bitcoin no lo va a solucionar. El voto de la gente no es un cheque en blanco", dijo.

En cambio, el diputado por GANA, Romeo Auerbach, defendió la implementación de la nueva moneda al decir que " la volatilidad del Bitcoin no es un tema que deba preocupar a la población".

"Está a $47 mil como ha estado a $50 mil o a $30 mil. Hace 10 años empezó a $500. El que quiera especular, no necesitaba la ley, puede invertir en bitcóin y tenerlo, pero empezar a agarrarse de que si subió o bajó como si eso va a ser el que ganó o perdió creo que no es el punto", mencionó Auerbach.