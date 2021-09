Dos policías y una persona más resultan lesionados en accidente en autopista a Comalapa

Un accidente de tránsito ocurrió la mañana de este martes en la autopista a Comalapa, a la altura de San Marcos. La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el hecho, señalando que dos agentes policiales resultaron con lesiones en el percance vial. También resultó herida una persona particular que se conducía en uno de los dos vehículos involucrados.

La PNC no dio detalles del hecho, pero sí reportó con fotografías que muestran cómo quedaron los dos vehículos.



El particular color verde quedó en la carretera, mientras que el pick up policial quedó en la parte de la cuneta central de la carretera, donde hay árboles.



Medios de socorro llegaron al lugar para auxiliar a las tres personas afectadas, los dos agentes y la persona del sedán particular. Los tres heridos se encuentran estables y las lesiones no son de gravedad, dijo la fuente.