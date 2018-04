Dos semanas sin agua en la Jardín del Edén

La colonia Jardín del Edén, del municipio de Santa María, Usulután, se encuentra sin el servicio de agua potable domiciliar desde hace 15 días, por lo que sus residentes han tenido que abastecerse de los sistemas de bombeo con los que cuentan en un pozo.

Los afectados señalan que el agua les es proporcionada por la alcaldía, a la cual le cancelan por el uso del vital líquido. Sin embargo, la mayoría de personas consultadas dicen desconocer las causas por las cuales se les ha dejado de brindar el servicio.

“Desde el año pasado vienen muchas fallas en el servicio de agua. La alcaldía no da una solución real al problema y no informa sobre los motivos por los cuales no tenemos el servicio”, expresó Esteban Granados, residente de la zona.

Para suplir la necesidad de agua, los pobladores la extraen de uno de los cuatro pozos que se encuentran en distintos sectores de la colonia. Pero conlleva un esfuerzo extra, porque el proceso requiere de fuerza física para hacer funcionar el sistema de bombeo.

“Con nuestro dinero reparamos una bomba artesanal cuando se nos arruina, para que nos sirva de ayuda en estos momentos de necesidad. De los cinco pozos que hay, cuatro están funcionando. Hay uno arruinado”, explicó Granados.

Las personas ocupan el agua extraída del pozo para los quehaceres de la casa y priorizan para que les abunde. La dificultad radica en que algunos habitantes caminan varias cuadras con los recipientes, según la distancia desde su vivienda al pozo.

“Agua aquí se puede extraer, pero es muy difícil cargarla y llevarla a la casa, requiere de un esfuerzo, y es muy injusto”, dijo una afectada.

Piden una solución

La colonia funciona desde 2001 y sus habitantes aseguran que en los últimos años el servicio de agua ha tenido serias deficiencias, por lo que piden a la comuna de Santa María que les solucione el problema.