Dos veces capturada durante el régimen de excepción

Eran las 4 de la tarde del 20 de abril de 2022 cuando Rosa Mejía fue puesta en libertad, luego de permanecer más de 15 días detenida en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres, en el municipio de Ilopango.

Fue capturada junto a otras personas el 5 de abril en su casa en una zona rural de Concepción de Ataco, en Ahuachapán. La Fiscalía la acusó por el delito de agrupaciones ilícitas; nueve días antes había sido aprobado el decreto que validaba el régimen de excepción por 30 días.

Rosa enfrentó la audiencia de imposición de medidas el 18 de abril. En esa ocasión el juez Especializado de Instrucción A2 de Santa Ana le decretó medidas alternas a la detención y ordenó que fuera puesta en libertad inmediatamente.

Dos días después, los familiares de María llegaron con la carta de libertad a recogerla a Cárcel de Mujeres.

Sus hijos ya habían observado que una patrulla estaba parqueada afuera del centro penitenciario, pero no le tomaron mayor importancia.

Los familiares de Rosa contrataron un vehículo para que los trasladara hacia el municipio occidental. A pesar de que fueron contactados de Trabajo Social de la penitenciaría para que llegaran en horas de la mañana, ella fue puesta en libertad hasta en horas de la tarde.

Sus hijos habían esperado pacientemente desde las 7:00 de la mañana. Ellos presentaron la carta de libertad otorgada a favor de Rosa y la espera terminó. Ella salió de esa prisión junto a su familia, pero solo pudieron contemplarse ocho minutos. Habían avanzado apenas unos 500 metros cuando un grupo de agentes policiales los abordaron e interceptaron.

"Notamos que una patrulla nos iba siguiendo, nos hicimos a la orilla y nos bajaron a todos, nos amenazaron, nos ultrajaron, nos apuntaban con las armas, y dijeron que se llevarían a mi mamá, no les importó la decisión del juez, ni nada", narró uno de los nueve hijos que tuvo Rosa, quien pidió reserva de identidad por temor a represalias.

"La vamos a volver a detener porque hay que seguir investigando", mencionó un agente policial. Mientras tanto, todos estaban asombrados con las palabras del policía.

La reacción de Rosa y de sus hijos fue de desesperación y negación. Pensaron que era una broma o que los agentes solo querían intimidarlos. Pero lo que había sido un sueño para la familia Mejía en cuestión de minutos se convirtió en pesadilla.

"Fueron escasos ocho minutos los que disfrutamos de ver a nuestra madre en libertad. Todos estábamos felices de volver a casa con nuestra viejita, fue un sueño que en minutos se convirtió en pesadilla", lamentó otro de sus hijos.

Al momento de su recaptura Rosa exclamaba que prefería que la mataran, antes de regresar a ese lugar en el que había estado detenida por 15 días.

Todos en ese momento pidieron explicaciones a los policías sobre lo que estaba sucediendo.

"Mi defendida manifestó que mejor la mataran porque a ella no le daban comida y que no aguantaba esta situación y cuando los hijos se alteraron, la respuesta de los agentes fue que mejor no preguntaran, que se apartaran o si no se los iban a llevar con ella", dijo Marisol Jiménez, abogada defensora de Rosa.

En los escasos minutos que estuvo fuera de la cárcel mencionó a sus familiares los tratos recibidos al interior de la cárcel. Detalló que no le entregaban su medicina, a pesar de que ha sido diagnosticada con diabetes e hipertensión. Esto fue probado durante la audiencia, cuando la defensora presentó una constancia médica donde hacía constar que Rosa tenía un padecimiento crónico.

Por esa razón el juez consideró otorgarle la libertad con medidas sustitutivas, por la condición de salud que padecía y por ser una persona de la tercera edad.

denuncia en redes sociales

De acuerdo con la narración de sus familiares, la imputada tenía un pequeño negocio en el que atendía a las personas que llegaban a comprar. Según lo manifestado por sus hijos, el nombre de Rosa apareció en una página de Facebook en la que la señalaban de esconder a pandilleros.

"Personas con mala intención publicaron en una página en redes sociales, y la acusaron que ella les vendía y que escondía a los 'muchachos'", mencionó una de sus hijas.

Luego de su recaptura, la familia denunció que Rosa ya no se encuentra recluida en Cárcel de Mujeres. El jueves 26 de mayo, cuando llegaron a ese centro penitenciario con la intención de entregar el paquete de higiene, se dieron cuenta que ella fue traslada al Centro Penal de Jucuapa, en el departamento de Usulután.

Los hijos, familiares y conocidos de Rosa lamentaron el actuar de las instituciones de seguridad, argumentando que es injusto lo que están haciendo con ella y con muchas personas que han sido capturadas, solo por el hecho de vivir en zonas empobrecidas del país. Además, aseguraron que la situación les ha generado fuertes gastos en papeleos, el pago de abogado y de la fianza, viajes y la compra de los paquetes higiénicos y de alimentación.

Los familiares exigen libertad para Rosa, pues ya cuenta con la carta de libertad, y la consideran una detención injusta. "Hemos pagado fianza, tenemos la carta de libertad, y todos los documentos que nos han pedido para demostrar su inocencia, ella ya no debería de estar ahí", aseveró uno de sus hijos.