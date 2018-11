Douglas Meléndez y otros 32 aspiran al cargo de fiscal

El fiscal general de la república, Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, presentó ayer ante la Asamblea Legislativa su solicitud para buscar la reelección en el cargo por segundo período, el cual dura tres años.

Después de entregar los documentos en la ventanilla de recepción, el fiscal aseguró que fue una decisión difícil, pero recibió llamadas, cartas y expresiones que lo alentaron para volver a competir.

El abogado aseguró que cuando asumió el cargo el 6 de enero de 2016, encontró una Fiscalía corrompida, sin identidad y que no cumplía con sus atribuciones y funciones constitucionales. Algo que dijo ha cambiado en menos de tres años.

Además, el funcionario sostuvo que bajo la adversidad, ataques y con una institución con poco presupuesto, ha combatido la corrupción, el crimen organizado, las pandillas y los delitos comunes en contra de las mujeres y la niñez.

"Mi única carta de presentación en este momento es el trabajo que hemos realizado", indicó el funcionario al preguntarle sobre las declaraciones del FMLN sobre no apoyarlo debido a que considera que ha politizado la institución y le reclama porque al final se absolvió a la familia del expresidente de la república Francisco Flores.

"Esta solicitud que he presentado me va a traer también algunas situaciones adversas: vendrán campañas de desprestigio, vendrán campañas de ataque, de difamación... Por supuesto que los criminales y muchos corruptos y sus amigos no estarán contentos con la presente administración", añadió el abogado.

Meléndez también hace énfasis en que su gestión logró la condena a 10 años del expresidente Elías Antonio Saca y el pago de $260 millones por un caso de corrupción.

Ayer se venció el plazo para presentar la petición al cargo de fiscal en el período 2019-2021. Al igual que Meléndez, también acudieron otros 32 abogados.

En la lista aparecen los nombres del excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) Jaime Mauricio Campos Pérez y del exfiscal general Félix Garrid Safie.

La lista de candidatos pasará a estudio de la comisión política este día a las 9 de la mañana.