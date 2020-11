Dr. Jorge Panameño: "Nadie puede decir cuándo habrá vacuna contra el covid-19"

Con bombo y platillo anunció el presidente Nayib Bukele, antenoche, que su Gobierno comenzará a vacunar contra el covid-19 a partir del primer trimestre del año que viene, pero más duró la cadena nacional que lo que tardó en ser pública la noticia de que la farmacéutica con la que ha hecho trato cometió un error en las fases experimentales; un error que sin duda resta credibilidad a la eficacia de la vacuna, según el doctor Jorge Panameño, especialista en infectología y en inmunización.

AstraZeneca y la Universidad de Oxford admitieron el error, que está generando dudas sobre los resultados preliminares de su vacuna contra el coronavirus, según informaron a través de un comunicado, en el que explicaron que varios de los pacientes que participaron en las pruebas de la vacuna no recibieron la misma dosis que el resto de los voluntarios.

"La eficacia de esta vacuna osciló entre el 62% y el 70%. Luego dijeron que, por error, le habían aplicado dosis diferentes a un grupo de 2,000 personas y que en ellos dio un 90% de eficacia. Detectaron que no fue homogénea la cantidad de vacunas que inyectaron a un grupo, es decir, a unos les inyectaron más y a otros menos. Todo esto compromete la confiabilidad de las conclusiones a las que se llega, principalmente, sobre la eficacia de la vacuna; y ya con ese hecho es imposible que una agencia reguladora les autorice la licencia para producir el producto y comercializarlo", señaló el infectólogo.

Independientemente del error, el hecho es que la vacuna sigue estando en la fase experimental, advirtió Panameño. En ese sentido, afirmó categóricamente: "Nadie, con N mayúscula, puede saber cuándo esta vacuna va a estar lista".

"¿Esto significa que esta vacuna no sirve? No, no significa eso. Significa que cuando haya pasado los filtros necesarios y las agencias reconocidas, como la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos), la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) y la OMS (Organización Mundial de la Salud), no le den la autorización, no se pueden vender ni aplicar a ningún ser humano con fines diferentes a los experimentales", reiteró el especialista.

Por otra parte, advirtió que el ente que debería estar a cargo de cualquier campaña de vacunación es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, porque es un ente rector internacional con experiencia, aunque no restó mérito al aporte que pueda hacer la Fuerza Armada (FAES) en tareas de logística, luego de que Bukele encargara la coordinación de la vacunación al Ministerio de Salud y a la FAES.