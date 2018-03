Dragón vive en crisis eterna

Lee también

La jornada de mitad de semana confirmó que Dragón camina firme a la Segunda División. Los verdolagas perdieron como locales con un categórico 0-3 ante el campeón nacional, Santa Tecla, y continúan hundidos en el último lugar de la tabla acumulada.Los migueleños suman 20 puntos en la tabla de la temporada y tienen cuatro menos que el Universidad de El Salvador y cinco menos que Chalatenango, que son los rivales a los que busca dar alcance para salir del agujero del descenso. Sin embargo, pese a la crisis que también viven los norteños (el único equipo que no ha ganado un solo juego en el Clausura 2017), Dragón no ha sabido aprovechar y recortar distancias.A inicios de semana, Nelson Ancheta renunció al cargo de entrenador principal de los dragonianos. De momento, el club lo dirigen Santos Noel Rivera y Abel Blanco. Sin embargo, ese cambio no produjo mayores resultados en el encuentro de hace dos días. Sobre ello, el exguardameta consideró triste que los jugadores no den todo lo que consideran que pueden dar.“Realizamos algunos cambios pero no funcionaron. Creo que los jugadores no dieron todo en la cancha y ahora hay que pensar en el Chalatenango. El trabajo no está dando frutos”, dijo Rivera.Los orientales están en la búsqueda de un entrenador que se haga cargo del equipo tras la salida de Ancheta, pero de momento no han revelado nombres de los potenciales candidatos a dirigir al equipo para intentar salvarlo del descenso a Segunda División.