Duda de la versión de Alabí sobre las dosis de vacunas contra el covid-19 en El Salvador

El ministro de Salud, Francisco Alabí, detalló en una entrevista televisiva que en el país se han aplicado más de 20,000 dosis de vacunas contra el coronavirus. El funcionario explicó que el uso especial de jeringas y agujas permitió optimizar las dosis, sin profundizar en más detalles.

Alabí explicó que cada vial de Covishield se ha optimizado, "si esa aguja es mucho más certera, si aplica la cantidad precisa, sin desperdiciar ni un poco, eso incrementa la capacidad incluso hasta en un 20% después de las dosis. Pero eso representa que hay que adquirir estas jeringas especiales", dijo el ministro de salud.

Por su parte Iván Solano, médico infectólogo y miembro del Comité Asesor en Prácticas de Inmunizaciones (CAPI), detalló que las declaraciones del ministro carecen de un fundamento técnico.

“No existen jeringas y agujas especializadas para la vacunación contra el covid. Existen jeringas y agujas recomendadas en general”.



Iván Solano, médico infectólogo.

"No existen jeringas y agujas especializadas para la vacunación contra el Covid. Existen jeringas y agujas recomendadas en general para la aplicación de esta vacuna y es la calibre 22, que fue la que nos informó el Ministerio de Salud (MINSAL) que iban a utilizar, cuando nos presentó el plan de vacunación", explicó Solano.

Respecto al rendimiento extra, el infectólogo detalló que es poco probable obtener una dosis más de cada frasco.

"Los viales de AstraZeneca lo más que pueden llegar a dar si se optimizan en un 100% es un máximo de 11 dosis. Los viales que se han adquirido traen 10 dosis pero es casi imposible que el personal a la hora de estar vacunando pueda optimizar tanto y haya logrado que frasco rinda 11 dosis", dijo el especialista del CAPI.

El CAPI es un organismo técnico científico integrado por especialistas capaces de asesorar, revisar y recomendar pautas y normas con base científica, para desarrollar de forma efectiva las vacunaciones en el país.

Las dosis preestablecidas para aplicar la vacuna Covishield es de 0.5 ml, el ministro de Salud dijo que no se ha aplicado ni más ni menos cantidad al personal de primera línea que ya se vacunó, aunque no entró en detalles respecto a la cantidad de dosis extra que se han aplicado.

"De una jeringa "especializada" no la he visto, en las fotografías y videos de cuando están inmunizando se ven jeringas y agujas normales, no es que sean específicas para la vacuna del Covid", acotó el médico Iván Solano.

El Salvador ha recibido, a través acuerdos bilaterales entre el gobierno y la farmacéutica AstraZeneca, un único cargamento de 20 mil dosis de vacunas Convishield contra el conoravirus provenientes del Serum Institute of India, el 17 de febrero. Las autoridades no han informado cuándo recibirán un nuevo lote de vacunas que permita garantizar la segunda dosis al personal que ya recibió la primera.

Sin fecha

El personal que ya recibió la primera vacuna debe recibir la segunda dosis en un máximo de 12 semanas, desde la fecha en que recibió la vacuna. Las autoridades no han dado fechas de cuándo se estaría recibiendo nuevas dosis que garanticen este proceso.