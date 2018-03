Dudan del destino de $1.3 millones del “escalafón equitativo” correspondiente a enero

Lee también

Trabajadores del Ministerio de Salud (MINSAL) expresaron sus dudas respecto al destino final de los $1.3 millones correspondientes al “escalafón equitativo” del mes de enero, ya que las condiciones en las que se están desenvolviendo en el día a día los hospitales nacionales y unidades de salud, para ellos, no se ve el reflejo de la inversión.“Nosotros no nos hemos dado cuenta de hacia a dónde se han reorientado estos fondos”, dijo Silvia Navarrete, secretaria general de SITRASALUD.El 6 de marzo, la ministra de Salud, Violeta Menjívar, confirmó que de los $15 millones que fueron asignados al presupuesto del MINSAL para el pago del escalafón “$1 millón y tanto que no pudimos aplicarlo por la tardanza de la aprobación del presupuesto”. Además, al consultarle a Menjívar a dónde serían reorientados esos fondos, no se tuvo una respuesta de su parte.“Si fuera cierto que estos fondos se han reorientado a otras necesidades de la institución, no estaríamos viviendo con las mismas necesidades en todos los hospitales y unidades de salud: no hay medicamentos, no hay insumos”, detalló Navarrete.