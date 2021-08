Dudas por cumplimiento en la pena de Luis Martínez

Luis Martínez, el exfiscal general de la República que ha sido acusado de actos de corrupción, podría recuperar su libertad este 26 de agosto, pero por el delito de divulgación de materiales reservados al que había sido condenado a cinco años de prisión en 2018, lo que ha generado confusión respecto al cómputo de su pena.

El caso por el que Martínez está actualmente en prisión tiene que ver con la divulgación de conversaciones privadas del exsacerdote Antonio Rodríguez, conocido como Padre Toño, por el cual fue encontrado culpable el 4 de diciembre de 2018. Eso quiere decir que actualmente tiene tres años en prisión por ese delito.

Pero un oficio del Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, con fecha del 16 de julio de 2021 y firmado por el juez interino Carlos Mauricio Pérez, sostiene que Martínez cumple la pena el 26 de agosto, es decir, dos años antes. ¿La razón? Le han sumado dos años previos en los que estuvo en prisión preventiva pero por los delitos de omisión en la investigación y fraude procesal en el caso que lo liga al empresario Enrique Rais.

LA PRENSA GRÁFICA buscó la versión del juez Pérez para obtener una explicación sobre por qué se han cruzado ambas penas en el caso de Martínez, pero hasta el cierre de esta nota no había accedido a darnos una entrevista. También se buscó la versión de Nora Montoya, la anterior titular del Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria y quien conoció antes el caso, pero se excusó de opinar debido a que ya tiene el cargo de magistrada de la Cámara Tercera de lo Penal.

CONFUSIÓN

Dos juezas de vigilancia penitenciaria consultadas por este periódico confirman que el cómputo del exfiscal general no es el más adecuado, sin embargo, aclaran que eso puede tener la explicación de que las actas de captura remitidas a los juzgados de vigilancia penitenciara no siempre consignan el delito por el que fue realizada la acción y eso pudo derivar en una confusión.

Las expertas también explicaron que a pesar de que el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) establezca que el exfiscal general cumple su pena el próximo 26 de agosto, eso no significa que físicamente recupere su libertad, pues todavía enfrenta dos procesos: uno en la etapa de instrucción y otro en sentencia, ambos previos al caso porel que fue condenado.

Ambas juezas coinciden en que lo procedente es elaborar un documento con el que se extingue la pena del exfiscal general. Ese oficio, de acuerdo con su experiencia, debe hacerlo el Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria a más tardar un día después de pagar la pena. En caso contrario, ese tiempo también le sería sumado a una posible pena que pueda recibir en uno o en ambos de los procesos que aún enfrenta Martínez, lo cual le beneficiaría pues le seguiría recortando su estancia en prisión.

Antonio Rodríguez dijo que además está pendiente que Martínez pague la responsabilidad civil que le fue impuesta en 2018, la cual rondaría los $60,000.

"Él (Martínez) no ha tenido ningún beneficio penitenciario porque no ha pagado responsabilidad civil. Tiene cerca de $1 millón de bienes incautados y si está insolvente es el Estado quien tiene que responder, porque el Estado está condenado subsidiariamente en este caso", explicó Rodríguez a LA PRENSA GRÁFICA.

El exsacerdote sostiene que, aunque el cómputo de la pena podría no ser el adecuado, el objetivo de la condena en parte ya se cumplió.

"Yo me siento bien porque se ha logrado un precedente en la historia del país, porque fue el primer fiscal general condenado por haber sobrepasado los límites que la ley le establece, porque él no puede hacer lo que quiera, no puede intervenir las comunicaciones de las personas. Eso es una lección para muchos que ahora creen no tener límites en la aplicación de la justicia", concluyó.