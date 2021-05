Dudas sobre el nivel real de hacinamiento en centros penales

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó el 21 de mayo pasado que el hacinamiento carcelario que existe en el sistema penitenciario del país es de un 8% con respecto a la capacidad instalada en las cárceles.

Sin embargo, ese porcentaje está alejado de la realidad, según especialistas en derechos humanos. Datos proporcionados por la Dirección General de Centros Penales (DGCP), al cierre del 2020, reflejan que el sistema carcelario tenía hasta diciembre pasado un hacinamiento que llegaba al 120.5%, ya que habían 30,864 espacios disponibles para 37,190 internos (ver gráfico).

"Acerca del dato que reporta el Gobierno, que hay un 8% de hacinamiento carcelario, es difícil saber si esa cifra está apegada a la realidad, ya que no hay datos actualizados. Nosotros solicitamos a la DGCP la información del número de personas en las cárceles pero no se ha proporcionado. El dato que tenemos es de marzo de 2021, cuando su sitio web reportaba 36,632 personas detenidas que rebasaban el 100% de la capacidad instalada", dijo Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal.

Rodolfo Garay Pineda, exdirector de Centros Penales, señaló que los niveles de sobrepoblación que existen en el sistema penitenciario están en un "crecimiento ascendente imparable" y no al contrario.

Considera además que reducir el hacinamiento en las prisiones no depende únicamente de la administración penitenciaria, pues "ellos no determinan la cantidad de ingresos que se remiten al sistema". "La única forma de reducir el hacinamiento es construyendo infraestructura", dijo Garay Pineda.

Al respecto, Abraham Ábrego remarcó que en los dos años que van del Gobierno de Nayib Bukele este no han construido nuevas cárceles para reducir el hacinamiento, lo cual deja incertidumbre sobre las razones del descenso que exponen las autoridades de Justicia y Seguridad.

"Sí han construido infraestructua con celdas, eso sí se ha dado. Pero fue en la gestión anterior cuando se construyeron varias cárceles nuevas y esa es una de las razones por las que desde hace algunos años se ha venido reduciendo el hacinamiento carcelario. Eso fue visible en el 2018, con la construccion de nuevos centros penitenciarios", aseguró Ábrego.

SOLUCIÓN INTEGRAL

Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) aseguró que la reducción del hacinamiento es "relativa", ya que se deben tomar en cuenta las circunstancias de cada centro penitenciario.

"La mejora del sistema penitenciario en general pasa por construir una política criminal integral que priorice el aspecto preventivo para evitar el cometimiento de delitos y el consecuente crecimiento de la población privada de libertad, pues en los últimos 20 años hemos pasado de 7,800 personas privadas de libertad a más de 36,000. Algo insostenible en el tiempo. Además, es necesario hacer realidad el mandato constitucional de readaptar a las personas involucradas en hechos delictivos", detalló Carrillo.

Recientemente autoridades de Seguridad Pública ordenaron el traslado de forma escalonada de todos los reos que se encuentran recluidos en bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC) hacia diferentes centros penitenciarios. El ministro de Seguridad negó que esos traslados puedan generar aún más hacinamiento.

Mariona. Este centro penal es uno de los que más reos han recibido durante los últimos meses.

"Si bien es cierto hay un hacinamiento de un 8 %, aún así está muy por debajo de los estandares internacionales", mencionó Villatoro.

El representante de FESPAD dijo que desconocen los criterios que las autoridades de Seguridad han tomado para realizar todos esos traslados de privados de libertad. "Mientras no se impulse una política penitenciaria que permita el avance en las fases y una política criminal que priorice el aspecto preventivo, el hacinamiento continuará en el sistema penitenciario", acotó Carrillo.

Celdas sobrepasadas

Adrián es un exprivado de libertad que salió recientemente del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. En ese lugar asegura que existe una sobrepoblación de internos que ha provocado más enfermedades en los últimos meses.

"Sí, hay hacinamiento. Yo no sé porque he escuchado las noticias que dicen que no hay, pero sí lo hay. ¿Dónde van a acomodar a tantas personas? Sí, es verdad que es gigante (el penal), pero tampoco para la cantidad de personas que llevan. Mariona siempre está hacinado y existe acomodacion doble, porque en una celda que es para 30 personas meten a 60, dos personas en un solo colchón", dijo.

Mariona es uno de los centros penitenciarios que recibió reos de diferentes bartolinas la pasada semana, pero según el testimonio de este exinterno en ese lugar no caben más personas.