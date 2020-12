Dudas sobre el presupuesto entrampan su aprobación

A menos de dos semanas para que finalice el 2020, la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2021 está entrampada en la Asamblea Legislativa por las dudas que tienen los diputados, en específico de ARENA, FMLN y el PDC, respecto al contenido del documento que presentó el Gobierno de El Salvador (GOES).

Por un total de $7,453,471,810 presentaron el proyecto de Presupuesto, para el que requieren financiamiento por más de $1,300 millones. Pese al volumen que tiene el presupuesto, los diputados señalan que hay partidas que no están financiadas en su totalidad.

“Ahora entendemos porqué el ministro no firmó la declaración jurada, es que las cifras no cuadran y son varios temas... Les puedo garantizar que las cifras no cuadran y seguramente surgirán ya las partidas presupuestarias donde 100 % las cifras no cuadran y no hablamos de centavos, hablamos de millones de dólares (que) no cuadran”, declaró el diputado del PDC, Rodolfo Parker, ayer recién iniciada la sesión de la comisión de Hacienda .

Algunas partidas que, según los parlamentarios están desfinanciadas, son el pago de pensiones de veteranos, el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador (FODES) y el presupuesto del Órgano Judicial al que por Constitución corresponde el 6 % de los ingresos corrientes totales.

“Hay temas que son claves, uno es el incumplimiento del 6 % con respecto a la Corte Suprema de Justicia, hay un incumplimiento también en el monto calculado para FODES, en ambos casos partiendo de ingresos que posteriormente parece ser que fueron modificados y está claro que no han sido calculados apropiadamente... Hay que tomar en cuenta que todavía hay esas imprecisiones”, expuso la diputada del FMLN, Yanci Urbina.

Los parlamentarios también cuestionaron que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, haya presentado dos notas con la intención de hacer modificaciones al contenido del presupuesto. Sostuvieron que el respaldo para esas peticiones deben ser acuerdos del Consejo de Ministros, “no simples cartitas”.

En las peticiones, Zelaya planteó sustituir la fuente de financiamiento de parte de los $1,300 millones para que salga de deuda que emitieron en el marco de la pandemia; también solicitó incorporar $5 millones más al Ministerio de Salud para que sea el encargado de comprar los insumos que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estime necesarios para mantener las medidas de higiene el día de las elecciones, incrementar en $957,340 el presupuesto del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y aumentar $10 millones al Ministerio de de Desarrollo Local para que ejecute el proyecto de construcción de la Universidad de El Salvador (UES) en el departamento de Chalatenango y en San Francisco Gotera.

Las reorientaciones que solicitó Hacienda implica quitar parte de lo asignado a partidas de publicidad y consultorías.

La comisión de Hacienda quedó abierta en sesión permanente y el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, dijo que iba a convocar incluso en los días festivos si era necesario. Hoy hay plenaria, pero no es seguro que aprueben el presupuesto 2021 en ella. El Gobierno criticó que los diputados todavía estén discutiendo su aprobación.