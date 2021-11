Dudas sobre muertes de esposos de la PNC

La familia y vecinos de los esposos miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) que resultaron muertos por disparos de arma de fuego el viernes por la noche siguen con dudas sobre el móvil del doble crimen.

La versión oficial es que el agente, identificado como Fredy David Ayala Cortez, de 36 años, le disparó a su compañera de vida María Angélica Reyes de Ayala, de 33 años, y después se disparó.

Ayer, la familia del agente reflexionaba sobre esa hipótesis en la calle Los Niños Patriotas, del barrio Concepción, en San Pedro Nonualco, departamento de La Paz, donde ocurrió el crimen.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), el agente se encontraba de licencia, mientras que su esposa estaba en un curso de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Al llegar, el agente habría disparado contra su esposa y después se quitó la vida.

En el momento que ocurrió el hecho, la madre del agente estaba en la casa de la pareja con su nieta, la hija de ambos, cuando escuchó las detonaciones.

"En esos momentos yo estaba queriendo dormir a la niña", dijo la madre. "Pero yo no he visto nada", agregó.

Las autoridades no descartan que el hecho se haya generado por una "riña familiar". "Se tienen elementos o indicios de que posiblemente sea la causa de muerte", dijo el fiscal de caso.

Sin embargo, los familiares del agente dijeron desconocer si entre ellos existían problemas que pudieron desencadenar una pelea a tal punto de matarse.

"Yo no vivo aquí (en la casa de la pareja). No le podría decir (si tenían problemas), porque no sé nada de eso", puntualizó la mamá del agente.

Vecinos de la zona dijeron que tampoco vieron lo ocurrido, únicamente escucharon los disparos. " Yo sinceramente sí lo escuche (las detonaciones), pero hasta ahí nomás", dijo una de las habitantes.

En la escena, las autoridades encontraron solo un arma de fuego, por lo que inicialmente han descartado que se haya tratado de una agresión mutua.

El fiscal del caso explicó que la circunstancia de la muerte de los agentes aún no están esclarecida. Sin embargo, continuarán con las investigaciones para confirmar la hipótesis inicial.

Además, manifestó que la muerte del agente se manejará preliminarmente como delito de "sobreaveriguar".

La pareja deja a una hija de 13 meses de edad en la orfandad. Por ahora, la bebé está a cargo de la mamá del agente.

"La niña está conmigo, yo la tengo", aseguró.

Sin testigos. Según el fiscal, ni vecinos ni familiares presenciaron el hecho.

Escena. En el lugar, la pareja de esposos agentes falleció por impactos de bala.