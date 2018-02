Durán apuesta por llevar agua y energía en un 100 %

Pedro Durán, candidato a la reelección con el PCN en San José Villanueva, La Libertad, tiene claro que ante la posibilidad de gobernar por tercer período consecutivo la comuna, su principal apuesta es llevar energía eléctrica y agua potable a todos los habitantes del municipio.

Dice que por el momento, en casi seis años de gestión en la municipalidad han logrado cubrir el 85 % de los hogares con estos servicios.

“Creo que nuestro trabajo habla de lo que se ha desarrollado en el municipio. Hace seis años, cuando inicié en San José Villanueva, nos propusimos rescatarlos y decidimos mejorar el tema de la cobertura de agua potable y de la energía eléctrica. Nos hemos propuesto lograr que todo el municipio tuviera agua y energía eléctrica. Recibimos el municipio con un 20 % de cobertura de agua y ahora estamos en el 85 %. En energía eléctrica lo recibimos con un 40 % y ahora tenemos casi el 85 %... por lo mismo, creo que debemos continuar con el buen trabajo y con este equipo que desde que llegamos, llegamos a trabajar y a servir”, expresó Durán.

De cara a un nuevo período, Durán, quien también es vicepresidente de COMURES, dice que le apuesta a mejorar la conectividad entre los diferentes cantones y el casco urbano. El alcalde asegura que hay que intervenir en los 35 kilómetros que son vías no pavimentadas y que los lotificadores dejaron así a los habitantes.

Otra de las apuestas de Durán es crear una academia de inglés municipal. “Ya tenemos pláticas con los “call centers” de la zona para que los jóvenes que aprendan inglés puedan tener su primer empleo”, expresó el alcalde.

Agregó: “Estamos trabajando en la agricultura porque San José Villanueva tiene buena parte de tierras que son usadas por la agricultura. Vamos a buscar la forma de tener nuevos cultivos y no solo depender de maíz, maicillo y frijol”.

Su último período

Una de las cosas que Durán tiene definidas es que de ganar la comuna, este sería su último período al frente de la municipalidad con la bandera del PCN. Dice que se le debe dar espacio a que jóvenes tengan espacios en estas entidades.

Consultado sobre su futuro político, el alcalde no descarta en 2021 buscar llegar a la Asamblea Legislativa. “Si algún día Dios me permite llegar a la Asamblea Legislativa, tengo la conciencia social que he adquirido trabajando en beneficio de un municipio, que me permitiría poder buscar que se legisle a favor del verdadero desarrollo que llega por medio de las municipalidades”, expresó Durán.