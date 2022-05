Durante régimen de excepción, personas con discapacidad denuncian vulneraciones

Organizaciones de personas con discapacidad denunciaron violaciones a sus derechos humanos, como capturas arbitrarias, abusos y amenazas, ocurridas en el régimen de excepción en El Salvador, que ya acumula más de 24,000 personas detenidas por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

El Comité Unido por los Derechos de Personas con Discapacidad, CESTA Amigos de la Tierra, Asociación Los Angelitos y la Asociación de Personas con Discapacidades Múltiples se mostraron preocupados por las capturas que se han registrado, sin que los cuerpos de seguridad consideren la condición médica, psicosocial o física de los detenidos. Públicamente se han conocido las capturas de Christian Alexander Machado Maradiaga, estudiante con discapacidad intelectual, en el municipio de Colón, La Libertad; de Walter Díaz, persona con discapacidad auditiva, detenido en el municipio de San Antonio del Monte, Sonsonate, y el caso de Óscar Alfredo Gallegos, persona con discapacidad psicosocial (mental), originario del municipio de Sensuntepeque, departamento de Cabañas.

“En esta situación que llaman excepción, no hay una campaña a nivel pública para saber definir e identificar los tipos de discapacidades de las personas”.



Carlos Montes, comité unido de personas con discapacidad.

Carlos Montes, representante del Comité Unido, indicó que en un contexto sin régimen de excepción, las personas en condición de discapacidad se enfrentan a vulneraciones de derechos, pero estas aumentaron en las últimas semanas. "En esta situación que está viviendo la sociedad estamos en crisis, y mucho más hoy en esta situación que llaman excepción, porque primeramente no hay una campaña a nivel pública para saber definir e identificar los tipos de discapacidades de las personas y esta responsabilidad la debe de asumir el Consejo Nacional Para el Desarrollo y la Inclusión de la Persona con Discapacidad (CONAIPD)", explicó Montes. Pese a que solo tres casos han trascendido públicamente, un informe de detenciones al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA hace una semana, señala que entre el 27 de marzo y el 20 de abril habían siete personas con discapacidad detenidas en los departamentos de Chalatenango, San Salvador y La Unión.

El coordinador del Comité Unido criticó que el CONAIPD no haya asumido su tarea de elaborar y divulgar una campaña informando a la población cómo identificar si una persona tiene discapacidades intelectuales, psicosociales, auditivas o visuales. Las organizaciones de la sociedad civil también reclamaron a Nayib Bukele la falta de reglamento para aplicar la Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad, aprobada el 22 de junio de 2020 y que entró en vigencia el 1 de enero de 2021.

De acuerdo con las organizaciones, sin reglamento para implementar dicha ley, "en estas situaciones de crisis como el régimen de excepción que vivimos, las personas con discapacidad salimos afectadas porque el Ministerio Público, si no tiene un reglamento, no hay lineamientos claros para atender los casos como las capturas que reportamos, no hay procedimientos de atención, no hay formas de reconocer fácilmente a las personas con discapacidad, no saben identificar qué tipo de discapacidad (tienen) y el tipo de medicamentos que utilizan", insistió Montes.

Capturas. El régimen de excepción ya acumula más de 24,000 detenidos, según el Gobierno.

No aceptan pruebas

El investigador social de la Asociación Azul Originario (AZO), Huber Romero, indicó que en su caso han registrado tres casos de capturas injustificadas de personas con discapacidades psicosociales. De acuerdo con Romero, las familias de las personas detenidas manifestaron a agentes de la PNC o la FAES que sus parientes tienen esa condición, pero no fueron escuchados, pese a que presentaron pruebas de controles y exámenes médicos y arraigos. "Los tres son jóvenes que tienen una discapacidad intelectual, que viven en zonas de alto riesgo con presencia de estructuras criminales, y que cumplen un patrón de rango etario", dijo.

"Al momento de las capturas básicamente no toman en consideración que son personas con discapacidades intelectuales, personas que tienen hasta controles médicos", acotó Romero.

El investigador de AZO advirtió que otro problema que enfrentan los familiares de personas con discapacidad es que los defensores públicos no pueden atender todos los casos porque están colapsados con las capturas diarias. Además, según Romero, las capturas de estas personas se han dado más en "zonas rurales, donde las familias tienen baja escolaridad y no logran comprender con claridad y rapidez cómo funciona el proceso penal". AZO alertó que el impacto psicológico y social en personas en condición de discapacidad puede agudizarse porque, en el caso que necesiten medicamentos, no tienen el acceso y esto puede causarles desequilibrios emocionales al tener que adaptarse abruptamente a otro entorno.

LA PRENSA GRÁFICA pidió al CONAIPD una postura sobre los señalamientos de las organizaciones, pero el mensaje no fue respondido.

Desde el 27 de marzo, el Gobierno impuso el régimen de excepción, tras solicitarlo a la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, por un repunte de más de 80 homicidios en el país. El 24 de abril, el Órgano Legislativo amplió el régimen de excepción por 30 días más, hasta el 27 de mayo.

Denuncias. Varias organizaciones han denunciado capturas arbitrarias.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DETENIDAS DURANTE EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

Las organizaciones de la sociedad civil se han mostrado preocupadas por la falta de protocolos.

1- Christian Machado

Estudiante, con discapacidad intelectual y alumno de la Escuela de Educación Especial de Santa Tecla, departamento de la Libertad, detenido arbitrariamente y luego liberado por la presión social. Su mamá presentó el dictamen médico a la PNC, pero la ignoraron.

2- Walter Díaz

Persona sorda, detenido en el municipio de San Antonio del Monte, Sonsonate, y trasladado al Centro Penal “La Esperanza” (Mariona). Según trascendió, el director de la escuela donde asiste le dio una carta a los familiares, pero las autoridades igual lo trasladaron a Mariona.

3- Óscar Gallegos

Persona con discapacidad psicosocial, nativo de Sensuntepeque, departamento de Cabañas; falleció mientras guardaba prisión en el Centro Penal “La Esperanza” (Mariona). No se sabe si hay investigación sobre este hecho.