EUA no dará entrenamiento ni equipo a Policía que se usa contra el mismo pueblo a quien debe proteger, dice congresista Norma Torres sobre El Salvador

La congresista demócrata Norma Torres advirtió este viernes que Estados Unidos podría adoptar sanciones contra funcionarios salvadoreños señalados de corrupción, que podrían contemplar la suspensión de visas o la congelación de cuentas bancarias y propiedades.



A mediados del mayo se conoció el extracto de un reporte desclasificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos que contiene los nombres de cinco dirigentes de Nuevas Ideas, FMLN y GANA que investiga por actos de corrupción o narcotráfico.

Ellos son Carolina Recinos, jefa de gabinete y operaciones del gobierno de Nayib Bukele; José Luis Merino, exviceministro y financista del FMLN; Rogelio Rivas, exministro de Seguridad del gobierno de Bukele; Guillermo Gallegos, líder del partido GANA; y Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa y miembro del partido FMLN.

Además, Torres dijo que en junio se conocerá la lista Engel que permitirá a EUA retirar visas a funcionarios señalados de corrupción. Dijo que aún no se sabe si parte de esta será pública o confidencial.

Sobre la ayuda de Estados Unidos a la que la Policía salvadoreña tenía acceso mediante programas de cooperación, Torres dijo que Estados Unidos no dará entrenamiento ni equipos cuando "están usando el entrenamiento contra el propio pueblo que deberían estar protegiendo".

"Proteger a un pueblo no es ir a la Asamblea Nacional y hacer huir a todos los miembros del Congreso, flanqueado por militares. Eso no es una democracia, pero si eso quieren para este país, es la decisión de este Gobierno (de Nayib Bukele) pero no lo va a hacer con dinero de los americanos (estadounidenses)", dijo la congresista de origen guatemalteco.

Además, dijo que Estados Unidos está demandando "recibos e información" sobre qué es lo que se está haciendo con los fondos donados y "demandando un plan de cómo va a ayudar a avanzar" un plan para que la juventud no siga huyendo de El Salvador y "cómo van a tratar de ayudar a que estos muchachos puedan mirar un futuro en sus propios países".

Sobre las amenazas que ha recibido por ser crítica de Bukele, Torres dijo que personas han llegado a su casa pero también el FBI "ha llegado a las puertas de algunos de ellos".

Dijo que las amenazas recibidas son las mismas que han sufrido periodistas e investigadores en El Salvador, a diferencia que ella puede ir a una corte y pedir una orden de restricción en contra de quienes la amenacen cerca. "Puedo pedir protección, eso es muy difícil para quienes están en los tres países", dijo, refiriéndose al triángulo norte de Centroamérica.

"Lo que a mí me pasa no es algo tan grande como lo que les está pasando a ustedes", dijo a quienes son amenazados por ser críticos del Gobierno.