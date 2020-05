EN VIVO | Gobierno y Asamblea Legislativa llegaron acuerdo en tema transporte, Ley de Acceso a la Información y reactivación de las actividades económicas en plazos establecidos

Este viernes (29.05.20) se desarrolla la quinta sesión en búsqueda de acuerdos entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo que den vida a una nueva ley de cuarentena, reapertura y emergencia en El Salvador en el marco de la pandemia por covid-19.

Aunque se esperaba que la reunión terminara antes de las 2:00 de la tarde, hora a la que estaba convocada la sesión plenaria, esta tarde las discusiones para lograr un consenso en la elaboración de la nueva ley de emergencia continúan.

Los funcionarios trabajan contra reloj, pues la ley vigente actualmente, el decreto legislativo 593 puesto en vigencia de manera contingencial por la Sala de lo Constitucional, vence este mismo día.

Esta tarde, los participantes discuten temas claves y que también representan los puntos más discordantes entre ambas partes, Ejecutivo y Legislativo, entre ellos la circulación del transporte público, excepciones a la cuarentena domiciliar, servicios permitidos, entre otros. El Ejecutivo defiende que cualquiera de las posturas debe estar pensaba sobre la base de una cuarentena estricta de 15 días, para luego de ese periodo empezar las fases de reapertura.

Uno de los aspectos medulares de la discusión es la restricción de la población, particularmente para hacer compras de medicinas y alimentos. Diputados defienden que los ciudadanos ya han sacrificado bastante respecto a las restricciones de movilidad, y que además salir a comprar según número de DUI dificulta a muchas familias el abastecimiento.

Representantes de Ejecutivo, sin embargo, se mantienen firmes en la postura de continuar 15 días más con la cuarentena estricta y las salidas con Documento Único. El secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, argumentó que los salvadoreños ya se han acomodado a la situación y que entienden que las limitaciones son por salvaguardar vidas.

La contraparte Ejecutiva también argumenta que las limitaciones de circulación a través del documento único ha sido una de las medidas más eficaces para contener la propagación del covid-19.

“Este día tenemos que tomar acuerdos lo más pronto posible”, dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, minutos antes el inicio del encuentro.

Ponce explicó que han llegado a un acuerdo con el nombre de la ley e indicó que el mismo lleva las palabras “cuarentena”, “apertura económica” y emergencia nacional. “Por lo tanto tenemos que dejar por lo menos tres o cuatro artículos que le den la potestad al Ejecutivo a hacer uso de recursos para poder atender la demanda”, adelantó Ponce.

COMPRAS ESTATALES DURANTE EMERGENCIA

La reunión de este día inició abordando el tema de análisis de compras estatales en el marco de la emergencia nacional.

Respecto a este tema, los diputados plantean que, durante emergencia, las compras de Gobierno se realicen por medio de la Bolsa de Productos (Bolpros). El Ejecutivo, por su parte, pide que las compras puedan realizarse sin cumplir los procesos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. "Permítannos hacer nuestro trabajo. En el marco de la emergencia permitan activar las compras públicas", expresó el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes.

Uno miembro de la comitiva del Gobierno preguntó por qué la Asamblea no ha aceptado activar el mecanismo de libre compra para la emergencia. El diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, respondió diciendo que se debe a que no hay confianza en cómo el gobierno está manejando la pandemia.

La directora nacional de Medicamentos, Mónica Ayala, apeló a las dificultades que están experimentando para compras y adquisiones de insumos médicos, pruebas de covid-19 y medicamentos en el marco de la emergencia mundial, compitiendo con las demandas y procesos de todos los países.

Explicó que hay países productores de insumos que no los están liberando o están haciendo ventas limitadas. Las compras de China, agregó, se hacen a través de exhaustivos procesos de control de calidad. Agregó que, además de las dificultades burocráticas que están experimentando para hacer compras, deben afrontar los tiempos, retrasos y demandas de otros países.

"Somos el país de Centroamérica que más pruebas está haciendo, pero cuesta importarlas", ejemplicó.

Finalmente, las partes llevaron al acuerdo de habilitar las compras libres, sin aplicación de la LACAP para insumos médicos y equipo de protección para personal de salud.

Ayer, la cuarta reunión finalizó sin alcanzar acuerdos. El tema más espinoso es el referente al plazo para "cuarentena estricta" que pidió el Gobierno. Las extensas discusiones llegaron a un punto muerto en el que incluso los representantes del Ejecutivo amenazaron con abandonar la mesa.

A su llegada a la reunión de este viernes, Ernesto Castro, Secretario Privado de la Presidencia, quiso insistir en este punto. "Lo que nosotros necesitamos son 15 días de protección para la población, no son 15 días de castigo. Pero todos tenemos que llegar a un consenso y enviar el mismo mensaje a la población", expresó.

Vea la discusión de la mañana:

ARENA y el FMLN han propuesto un regreso escalonado a las actividades, comenzando el 8 de junio para el sector privado y el 13 de junio para el público. Sin embargo, el Ejecutivo un regreso propone un retorno igual a partir del 13 de junio, 15 días después de que entrara en vigencia la normativa. Castro afirmó que no debe haber diferenciación entre empleados públicos y privados.

Otro de los temas que también está en suspenso es el referente al restablecimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

El Gobierno ha dicho estar dispuesto a habilitar un portal web para publicación de los detalles sobre el manejo de la pandemia.

Los diputados, sin embargo, no están de acuerdo porque consideran que ese mecanismo viola el derecho de la población a solicitar información limitando la información a la que se puede acceder.

FMLN zanja que no dará su apoyo

Iniciada la jornada de la tarde, el diputado Shafick Hándal sentó la postura del Grupo Parlamentario del FMLN respecto a los mecanismos del Ejecutivo en la compra en situación de emergencia nacional a raíz de la pandemia.

Hándal anunció que no darían su apoyo a ninguna reforma bajo los términos que actualmente plantea el Gobierno. "No lo vamos a aprobar, no vamos a votar por ella", dijo Hándal. A continuación explicó el porqué. Aseguró que al partido no le parece bien el uso que ha dado el Ejecutivo a los recursos en su disposición ni al avance en la construcción del hospital en CIFCO.

Hándal aseguró tener en su haber pruebas de que el Gobierno ha inflado el precio de la compra de mascarillas. "Tengo el caso del uso de ese dinero en mascarillas, con facturas, en comparación al precio de mascarillas de $1.30 a $2.50", dijo el diputado.

"Estamos en contra porque se ha dicho (desde el Ejecutivo) que no se les ha dado un cinco y ahí están los 2 mil millones en bonos y esos no necesitan aprobación", agregó.

"Hemos venido aquí, vamos a ser culpables de no construir acuerdos en función país. Ayúdenme", le replicó Ponce bajo la petición de no salirse del tema en discusión.

"Pero cuando lo mencionaron no dijo nada, Presidente. No dijo nada. Por eso lo digo. Nosotros no vamos a votar por esto ni vamos a apoyar", replicó Hándal.

Por la tarde legisladores y representantes del Gobierno también hablan acerca de la redacción de la ley respecto al uso de fondos destinados al pago de hoteles para personas en cuarentena. El gobierno defiende que necesita contratar a hoteles porque el país no tiene capacidad suficiente para ordenar a los albergados en instalaciones propias.

Ponce afirmó que se deben incluir también los costos de los centros de cuarentena, aislamiento y repatriación en la discusión.

Pasadas las 10 de la noche la Asamblea Legislativa y miembros del órgano llegaron a los acuerdos de la reanudación del transporte público y reactivación de la Ley del Acceso a la Información.

Se llegó al acuerdo de que la cuarentena domiciliar sea de 10 días para el sector privado, reactivando el 8 de junio y 15 días para el sector público, reiniciando labores el 13 de junio. Los acuerdos serán llevados al pleno para hacer la correspondiente votación y oficializar los acuerdos.