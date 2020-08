EN VIVO | Inicia interpelación al ministro de Defensa por militarización de Asamblea Legislativa del 9 de febrero

El ministro de Defensa Francis Merino Monroy es interpelado este viernes en la Asamblea Legislativa por la toma militar del órgano legislativo ocurrida el 9 de febrero cuando el presidente Nayib Bukele ocupó el puesto del presidente del congreso, amenazó con disolverlo y llamó a la insurrección ante la tardanza de la aprobación de un millonario préstamo.

EN VIVO | Sigue la interpelación al ministro de Defensa de El Salvador, René Merino, en directo desde la Asamblea Legislativa. Publicado por LPG La Prensa Gráfica en Viernes, 21 de agosto de 2020

La secretaria de la Junta Directiva y diputada de ARENA Patricia Valdivieso leyó el documento en el que se acordó la interpelación de Merino, en el que se menciona que militares portando armas largas se tomaron la Asamblea para que diputados aprobaran un préstamo, rompiendo el esquema de diálogo, la división y la independencia de los órganos del Estado. Este fue leído nuevamente por el presidente de la Asamblea Mario Ponce.

Estas son parte de las preguntas y respuestas de la interpelación:

1. Conforme al artículo 211 de la Constitución, la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación. Es obediente, profesional, apolítica y no deliberante, señor ministro, al haber adoptado una postura a nivel político en los eventos del 9 de febrero de 2020; ¿ya consideró solicitar a esta fecha su baja?

Merino dijo que no lo ha considerado y negó haber tomado una postura política. "Las cosas no sucedieron como ustedes plantearon en esta Asamblea", aseguró.

2. ¿Cuál fue la base legal de la operación militar que se realizó el día 9 de febrero de 2020, en la Asamblea Legislativa?

Merino asegura que la toma militar del 9 de febrero no constituye una "operación militar" porque no se estaba en ninguna situación de guerra ni de combate, y que lo que ocurrió fue un procedimiento mayor de seguridad para el comandante general de la Fuerza Armada y presidente de la República Nayib Bukele.

3. ¿Cuál fue la misión de las unidades de la Fuerza Armada en la operación que se realizó el 9 de febrero en la Asamblea Legislativa?

Merino desligó de responsabilidades a la Fuerza Armada del procedimiento y dijo que el responsable fue el Estado Mayor Presidencial "en su misión de garantizar la seguridad física del presidente" Bukele.

4. ¿Cuáles eran los objetivos de la operación militar que se realizó el 9 de febrero?

Merino reiteró que la Fuerza Armada no ha estado en campaña militar desde el 16 de enero de 1992 y reiteró que la intervención no fue un operativo militar.

5. ¿Por quién fue expedida y supervisada la orden de operación militar que se realizó el 9 de febrero en la Asamblea?

Merino insistió en negar la operación militar y dijo que nadie emitió "órdenes distintas a la seguridad física del presidente" Bukele.

6. ¿Cuál fue la cadena de mando en la operación militar del 9 de febrero?

Merino dijo que no se cansaría de decir que no fue operación militar y que él se hizo presente "a la actividad" para "verificar que todo estaba bien" y definir cuando se necesitara dar apoyo a las unidades.

7. Señor ministro de la Defensa Nacional, como militar de carrera ¿podría explicar si la operación militar que se realizó el día 9 de febrero de 2020 en la Asamblea Legislativa es un procedimiento normal de seguridad del Batallón Presidencial?

Merino dijo que "el Estado Mayor Presidencial puede coordinar con otras unidades militares para reforzar el dispositivo de seguridad" y repitió que no fue un operativo militar.

8. Señor ministro de la Defensa Nacional, explique si la operación militar como la que se realizó el 9 de febrero en la Asamblea que duró aproximadamente 8 horas es un procedimiento normal de seguridad del Batallón Presidencial.

"No se ha realizado operación militar. La responsabilidad del Estado Mayor Presidencial es la seguridad" del presidente, reiteró, y dijo que "la duración depende de las circunstancias del momento y lo determina el jefe de dicha unidad".

9. ¿Cuál es el protocolo que la Fuerza Armada tiene para casos de emergencia, catástrofes, calamidad o grave perturbación del orden público?

Merino dijo que la Fuerza Armada actúa conforme a la Ley de Protección Civil durante una emergencia bajo el Plan San Bernardo y operativiza sus elementos. Además, se coordina con la comisión técnica sectorial y participa como institución de apoyo en las demás comisiones sectoriales.

Por otra parte, en el caso de una perturbación del orden público la Fuerza Armada actúa en apoyo a la Seguridad Pública en el marco del Plan Control Territorial.

10. Señor ministro de la Defensa Nacional, diga si el 9 de febrero de 2020 en la Asamblea hubo una grave perturbación del orden público, que ameritara una operación militar como la que se realizó.

Merino dijo que el Estado Mayor Presidencial actuó "dentro de los parámetros de la ley" y que a partir de la situación que se vivía determinó el dispositivo para el cumplimiento de la misión. "Aunque ese día todo se desarrolló normal, no hubo alteración ni dentro ni fuera de la Asamblea", dijo.

11. ¿Cuántos elementos utilizaron el 9 de febrero en la Asamblea en la operación militar que se realizó y cuál fue el costo financiero?

Merino ignoró la primera parte de la pregunta y se negó a divulgar cuántos militares participaron. Por otra parte, dijo que la actividad "no significó ningún costo adicional" ya que las tropas que reforzaron fueron unidades ya desplegadas en el terreno en el marco del Plan Control Territorial.

12. Señor ministro de la Defensa Nacional, la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar el día 10 de los corrientes en la que a usted le ordena "que no ejerza actividades y funciones distintas a las que constitucionalmente y legalmente está obligado". ¿Qué actividades o funciones ha dejado de ejercer en cumplimiento de esa orden? ¿Qué haría si el Presidente de la República le ordena realizar una función o actividad a la que constitucionalmente y legalmente no está obligado?

Merino dijo que no ha dejado de realizar ninguna actividad tras la resolución de la Sala y se negó a contestar la siguiente pregunta. "Entiendo que la interpelación de este momento está orientada a explicar lo que ocurrió el 9 de febrero. No es un examen de grado, consecuentemente no puedo dar respuestas a casos hipotéticos", dijo y aseguró que Bukele nunca le ha dado "una orden legal e inconstitucional".

13. Señor ministro de la Defensa Nacional, el sábado 8 de los corrientes, a las 8:52 horas, en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República, usted se le atribuye que dijo: "Estamos esperando órdenes de nuestro comandante general @Nayibbukele y estamos dispuestos a defender nuestra patria, aún a costa de nuestra vida", ministro de @defensasv, @merino_monroy. Explique qué quiso decir con eso. ¿Contra qué ataque o contra quién o quiénes estaba usted dispuesto ese día a defender a la patria aún a costa de su vida? ¿Está dispuesto a acatar las órdenes del presidente de la República aún cuando estas sean evidentemente contrarias a la Constitución o a las leyes? ¿Qué es para usted más importante, cumplir una orden del presidente con indicios de legalidad o cumplir con la Constitución y las leyes?

Merino dijo que con el tuit se refería al juramento militar y se negó a responder contra quiénes dijo ese día que iba a defender la Patria, diciendo que era otro "caso hipotético".

Tampoco contestó si era más importante obedecer a Bukele o a la Constitución de El Salvador. Dijo que las órdenes de Bukele son "igualmente legales" porque ha sido elegido por los ciudadanos y por eso no habría riña con la legalidad.

Mencionó que "no esperaría recibir ninguna orden de esa naturaleza" y reiteró que Bukele no le ha dado ninguna orden inconstitucional.

14. Señor ministro de la Defensa Nacional, ¿qué quiso decir cuando el sábado 8 de este mes a las 10:46 p.m. en la cuenta oficial de Twitter de la PNC, usted escribió: "mostramos nuestro apoyo al presidente @nayibbukele en su lucha por lograr la aprobación de los $109 millones para llevar a cabo la fase 3 del Plan Control Territorial?

"Aclarar que no soy director de la PNC, pero podemos hablar de los resultados del Plan Control Territorial", dijo.

15. Señor ministro de la Defensa Nacional, en una publicación digital de Diario El Mundo del día 11 de febrero de presente año, a las 12:01 horas, el diputado Reynaldo López Cardoza afirmó que el día domingo 9 del mismo mes y año en las instalaciones de la Asamblea Legislativa mientras esperaban que les llevaran las llaves del Salón Azul, cuando usted dijo: "Abramos, orden de que abramos". Diga ¿Cuál es la disposición legal que a usted le da la atribución de abrir las puertas del Salón Azul de la Asamblea Legislativa, y si lo dijo cumpliendo órdenes?, ¿quién se lo ordenó? ¿en qué ley se establece la atribución de ordenarle a usted que allane el recinto legislativo y quién es la autoridad competente para darle dicha orden?

Merino dijo que "quien autorizó abrir el Salón Azul fue el diputado de GANA Guillermo Gallegos en condiciones de segundo vicepresidente y en ese momento presidente de la Asamblea Legislativa.

16. Señor ministro de la Defensa Nacional, en una publicación por medio de la cuenta oficial de la Fuerza Armada de Twitter a las 19:06 horas del 8 de febrero de 2020, se dijo: "Todas nuestras tropas han jurado lealtad al presidente de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas y estaremos siempre atentos a sus órganos". ¿Cree usted que ese juramento de lealtad al presidente de la República justifica el cumplimiento de cualquier orden de dicho mandatario, incluso una evidentemente legal o con indicios de ilegalidad?

Merino volvió a escudarse en que era un "escenario hipotético" para no responder la pregunta y reiteró que no recibió órdenes ilegales e inconstitucionales.

17. Señor ministro de la Defensa Nacional, el artículo 235 de la Constitución de la República establece: "Todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes". ¿Cree usted que los operativos militares ejecutados los días sábado 8 y domingo 9 de febrero del corriente año, incluyendo el allanamiento policial al recinto legislativo, son compatibles con su propuesta de ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución? ¿Qué haría usted si recibe una orden del Presidente de la República de ejecutar funciones o acciones a las que constitucionalmente y legalmente no está obligado ni entran dentro de sus competencias legales?

Merino aseguró que las acciones militares fueron para "salvaguardar la vida del presidente" Bukele. No respondió qué haría si recibe una orden contraria a la Constitución.

Tras contestar las preguntas iniciales, se dio paso a la fase de repreguntas de los diputados, que inició con la reproducción de un video sobre lo ocurrido el 9 de febrero, al cual se opusieron diputados de GANA.

Además, se dio una pausa de 20 minutos para reformular las preguntas.

El diputado de ARENA Mauricio Ernesto Vargas recordó que la militarización de la Asamblea no fue un hecho aislado, pues ese día se fue "a buscar a los diputados a pomponearle las puertas, se les quitó la seguridad y se sitiaron sedes políticas". "Fue aterrador ver al presidente rodeado de militares entrando al Salón Azul", dijo y cuestionó a Merino sobre cuál es el concepto de apoliticidad y subordinación, pues el hecho fue condenado por la comunidad internacional y nacional y constitucó una acción inconstitucional.

En las repreguntas, Merino reiteró que la actividad fue del Estado Mayor Presidencial, dijo que él no recibió ninguna orden ni participación en la militarización de la Asamblea y se negó a decir quién entonces estuvo a cargo de la operación, tal como lo repreguntaron los diputados Rodolfo Parker del PDC y Yanci Urbina del FMLN.

Sindicalistas protestaron por interpelación

En la entrada de la Asamblea se concentraron sindicalistas con pancartas y pirotécnicos para mostrar apoyo al ministro. Criticaron los partidos ARENA y FMLN y quemaron las banderas de los partidos en lo portones del órgano legislativo.

El jueves el ministro de Gobernación Mario Durán, durante la presentación de su informe de labores en el Salón Azul, se opuso a la interpelación de Merino y entre sus argumentos mencionó las fotografías publicadas desde las cuentas gubernamentales en las se ve al funcionario "cruzando ríos" y "cuidando fronteras".

Sindicalistas se manifiestan en la Asamblea Legislativa contra la interpelación de Merino por la toma militar del 9 de febrero. Foto de LA PRENSA/Éricka Chávez

