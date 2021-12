EN VIVO: Paolo Lüers comparece ante comisión antejuicio contra Norman Quijano

Este miércoles 1 de diciembre se realizan los primeros interrogatorios en la comisión de antejuicio para desaforar al diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano. En esta ocasión, el primero de ellos es el periodista Paolo Lüers.

Tras ser juramentado por los miembros de la comisión, Lüers fue cuestionado sobre cómo fue su participación en el proceso de la tregua con pandillas de 2012. En un inicio, el interrogado dijo que no estaba convencido sobre la legitimidad del interrogatorio, por lo que el diputado de Nuevas Ideas y presidente de la comisión, Raúl Castillo, le reiteró que se encontrab en ese lugar para comparecer y no para cuestionar.

Inmediatamente, Castillo dijo que se estaban dando problemas en la transmisión y pidió un receso.

Tras la pausa, Lüers criticó nuevamente el proceso de interrogatorio por parte de los diputados, en su mayoría de Nuevas Ideas. Luego fue cuestionado sobre el objetivo de ese pacto, a lo que respondió que era para acordar con tres pandillas la disminución de homicidios, establecer a las escuelas como zonas de paz, evitar que civiles fueran involucrados y los ataques al transporte colectivo.

Según declaró, se involucró en el proceso como periodista y luego como mediador entre las pandillas. "Yo acepté ser mediador con la única condición de que esto fuese independiente del gobierno, algo autónomo", aseguró.

Luego el periodista fue interrogado sobre su relación con Quijano, en donde se le adjudicó haber recibido una llamada del diputado del Parlacen con la cual le solicitaban a Lüers ser intermediario entre pandillas, algo que negó rotundamente.

"Yo asumí que me iban a interrogar por la acusación contra Norman Quijano, donde tengo entendido que el punto central es una reunión donde le acusan de una reunión con pastores evangélicos. Lo siento mucho, no tengo nada que declarar sobre eso. En el momento de los hechos no tenía conocimiento de esa reunión. A mí me extraña que no me estén preguntando con eso, porque Norman no jugó ningún papel de lo que ocurrió en 2012", expresó.

Los parlamentarios de esta comisión especial han manifestado que la comparecencia del primer grupo de convocados, previstos para el 1 de diciembre, permitirá obtener elementos probatorios para realizar el desafuero contra el parlamentario.

La sesión se lleva a cabo en el Centro Cívico Cultural Legislativo de la Asamblea y, además de Lüers, también se tiene contemplada la comparecencia de Ernesto Angulo Milla y Miguel Ángel Simán.

Además, la comisión especial acordó el pasado viernes solicitar pruebas de audio y documentales, además de las testimoniales con los interrogatorios, como parte del proceso que busca determinar si existen elementos suficientes para el desafuero de Quijano luego que este fuera señalado por la Fiscalía General de la República por la supuesta comisión de agrupaciones ilícitas y fraude electoral en la campaña presidencial 2014.