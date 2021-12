EUA anuncia sanciones contra Carolina Recinos, señalada como jefa de un esquema de corrupción multimillonario durante la pandemia

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves 9 de diciembre sanciones contra la jefa del Gabinete del presidente Nayib Bukele, Carolina Recinos, a quien señala como la "jefa de un esquema de corrupción multimillonario de múltiples ministerios que involucraba adquisiciones sospechosas en la construcción de un hospital".



El Gobierno de Estados Unidos la señala de ser la jefa de toda un red que tomó una serie de decisiones en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia, que tenían que ver con adquisiciones sospechosas para la construcción de un hospital; compra sospechosa de insumos relacionados con la crisis sanitaria, y dirigir un esquema de corrupción para favorecer la imagen de candidatos a diputados y alcaldes de Nuevas Ideas con las canastas de alimentos que se entregarían para alivio de los afectados por la cuarentena.

Aunque no lo menciona, el Gobierno de Estados Unidos se refiere al Hospital El Salvador, un proyecto que comenzó a ser planificado desde enero de 2020 por el Ejecutivo. Para febrero, un mes antes de que el Gobierno decretara alerta máxima por la crisis de salud mundial, Presidencia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas ya había convocado a un campamento en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones para solicitar a un grupo de empresas los diseños de un hospital en el que, según han confirmado fuentes que participaron del proyecto, las empresas ganadoras ya venían seleccionadas por emisarios enviados desde Casa Presidencial.



Las fuentes que hablan con La Prensa Gráfica con la condición de anonimato aseguran que las irregularidades en algunos de los contratos fueron expuestas ante la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICÍES). En las investigaciones reveladas por este media en marzo y junio, se reveló además que las irregularidades en la asignación de contratos para empresas inexpertas o que incumplieron los mismos con diseños o servicios de mala calidad fueron reparados por la Corte de Cuentas de la República, aunque a la fecha todavía no hay fallos conclusivos del ente contralor.



En total, el Gobierno invirtió en las tres fases del Hospital El Salvador más de $34 millones. $19 millones fueron utilizados para levantar un edificio de tres niveles en el que se suponía se albergaría la tercera fase del HES, pero que devino en un megavacunatorio y no en un hospital.

Recinos estuvo al frente de todas las preparaciones del Gobierno para afrontar la pandemia inicios de 2020. De hecho, apareció en reiteradas ruedas de prensa informando del avance de los preparativos del Gobierno junto al entonces viceministro Francisco Alabí. En aquellas comparecencias, era notable la ausencia de la entonces ministra de Salud Ana Orellana Bendek, quien en su último día como ministra y directora de FOSALUD firmó un fallo en el que sentenciaba que una compra de cientos de miles de dólares en mascarillas era sospechosa de corrupción.



En el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro, Estados Unidos afirma que Recinos también ordenó a ministros del gabinete efectuar compras sospechosas de varios millones de dólares en mascarillas en el marco de la contingencia por covid-19 en El Salvador, así como otros insumos de materiales hospitalarios, a través de empresas que no tienen ningún vínculo aparente con el giro de salud.



Estados Unidos explica que algunos de los insumos médicos fueron recibidos a través de donaciones, sin embargo, estos fueron revendidos a sobreprecio para obtener beneficios personales.



Además, el Departamento del Tesoro detalla que "Recinos también dirigió un esquema de corrupción en el que las canastas de alimentos compradas por el gobierno destinadas al alivio de la pandemia se desviaron para el uso de candidatos específicos de Nuevas Ideas para obtener apoyo en las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2021".

Como resultado de esta sanción, las propiedades e intereses de la funcionaria dentro de Estados Unidos han sido bloquedas, lo que implica la prohibición de contribuciones o provisión de fondos de la funcionmaria.

Esta no ha sido la primera vez que Recinos recibe sanciones, anteriormente fue agregada a la Lista Engel que revela los nombres de los funcionarios de gobiernos del Triángulo Norte que han sido parte de actos de corrupción.

En esa ocasión, Recinos fue acusada de corrupción significativa por malversación de fondos públicos para beneficio personal. Ella también participó en un importante plan de blanqueo de capitales.

Las sanciones de las que se hizo acreedora junto a otros funcionarios del actual Gobierno son:

Inelegibilidad para recibir visa u otra documentación para entrar a Estados Unidos.

Visas vigentes serán revocadas sin importar cuándo se haya emitido la vista u otra documentación.

Cancelará automáticamente cualquier otra visa válida o documentación de entrada que esté en posesión de la persona extranjera.