EUA buscó persuadir a Nayib Bukele para participar en Cumbre de las Américas

Que el presidente salvadoreño Nayib Bukele no atendió a funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes intentaron persuadirlo de participar en la Cumbre de las Américas que se desarrolla en Los Ángeles, publicó en su edición de ayer el periódico estadounidense New York Times.

Citando a al menos cuatro personas familiarizadas con el tema, el medio señala que desde el país norteamericano “se enviaron ayudantes de alto nivel para tratar de convencer a los líderes de El Salvador y Guatemala” y que estos no fueron atendidos por los mandatarios.

“El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ni siquiera se comunicó por teléfono con el secretario de Estado, Antony J. Blinken, según cuatro personas familiarizadas con el alcance que no estaban autorizadas para hablar en público”, escribió la periodista Natalie Kitroeff en el medio norteamericano.

El periódico también publica que en el período previo a la Cumbre, la administración del presidente Joe Biden luchó para evitar un posible boicot por parte de líderes clave de la región “solo para encontrar que sus propuestas (de invitación) fueron rechazadas”.

“Bukele no ha hecho público su razonamiento, pero las personas familiarizadas con el pensamiento del presidente salvadoreño dicen que no vio el sentido de los apretones de manos y las sesiones fotográficas cuando el diálogo entre los dos países estaba tan fundamentalmente roto”, cita el New York Times.

En noviembre de 2021, la entonces Encargada de Negocios de la Embajada de EUA en El Salvador, Jean Manes, anunció que se haría “una pausa” en la relación entre ambos países “porque el gobierno de El Salvador no está dando ni una señal que tiene interés en nuestra relación. Es imposible pensar que alguien tiene interés cuando está usando su máquina de medios pagados para atacar a Estados Unidos todos los días”.

Desde entonces la situación no ha sido distinta, luego que miembros del oficialismo, como el jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) criticaran en días recientes la Cumbre de las Américas, la cual calificaron como “una cumbre paralela de voceros políticos a sueldo” o un “circo”.



Bukele no fue el único presidente al que se intentó persuadir de asistir, puesto que según publicó el New York Times “funcionarios estadounidenses pasaron semanas negociando con el gobierno mexicano, tratando de encontrar una manera de atraer al presidente Andrés Manuel López Obrador a la reunión en Los Ángeles. La vicepresidenta Kamala Harris llamó a la líder de Honduras para convencerla de que viniera”. Ninguno de los dos asistió a la Cumbre.



Cancillería



Sin embargo, y a pesar de la ausencia de Bukele, El Salvador cuenta con representación en la Cumbre dado que la designación recayó sobre la Canciller de la República, Alexandra Hill.

Según mencionó en una entrevista de radio Napoleón Campos, especialista en Relaciones Internacionales, todos los países del hemisferio fueron invitados a la Cumbre, con la excepción de “los gobernantes tiránicos y dictatoriales (que) no fueron invitados de manera personal por la Casa Blanca a esta cita”.

Luego, Campos hizo mención al anuncio de inversión por más de $3,200 millones que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hizo para proyectos que buscan prevenir la migración irregular desde Honduras, El Salvador y Guatemala a pesar de la ausencia de los mandatarios de los tres países en la Cumbre.

“La señal es que sí están organizaciones de la sociedad civil, si están periodistas destacados de los países mencionados, sí están líderes empresariales y está claro que la relación que Estados Unidos va a buscar y a la que le apuesta es de pueblo a pueblo. Entonces, se está marcando un hito en la relación de Estados Unidos y Centroamérica. No se había visto este tipo de hechos”, analizó Campos.